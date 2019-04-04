سبورت: برشلونة يقترب بشدة من إتمام صفقة دي ليخت

الخميس، 04 أبريل 2019 - 23:46

كتب : FilGoal

ماتياس دي ليخت - أياكس أمستردام

اقترب نادي برشلونة بشدة من إتمام التعاقد مع الجوهرة الهولندية ماتيس دي ليخت مدافع أياكس الهولندي، حسبما كشفت صحيفة سبورت الكتالونية.

صحيفة سبورت كشفت في تقرير حصري لها اليوم الخميس أن "برشلونة اقترب بشدة من إتمام تعاقده مع دي ليخت بعدما أعطى اللاعب الأولوية للنادي الكتالونية".

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى "صفقة دي ليخت ستكلف برشلونة 60 مليون يورو مع عقد للاعب بنفس قيمة عقد فرينكي دي يونج المنضم حديثا للفريق الإسباني".

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برشلونة سيقدم عرضا لمدة 5 سنوات لـ دي ليخت وسيحصل على نفس الراتب الذي سيحصل عليه دي يونج إلى جانب مكافآت خاصة بعدد المشاركة والبطولات وما غير ذلك.

عقد دي يونج مع برشلونة لمدة 5 سنوات تبدأ من الصيف المقبل، مع راتب لم يُكشف عنه.

ويتحرك برشلونة مع مينو رايولا وكيل دي ليخت من أجل حسم الصفقة ولكن من المنتظر أن تُحسم عقب نهاية مشوار أياكس في دوري أبطال أوروبا، وفقا لـ سبورت.

عقب إتمام التعاقد مع دي ليخت، من المنتظر أن يستغنى برشلونة عن أكثر من لاعب، قد يكون من بينهم الفرنسي صامويل أومتيتي.

عقد دي ليخت يمتد مع أياكس حتى 2021 والأقرب في الوقت الحالي رحيل قائد الفريق الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولعب دي ليخت هذا الموسم 44 مباراة مع أياكس، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين، وتحصل على 3 بطاقات صفراء ولم يُطرد في أي مناسبة.

دي ليخت هو أصغر قائد في تاريخ أياكس، وأول مدافع يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في أوروبا Golden Boy Award.

صاحب الـ 19 عاما سجل بقميص أياكس وهو في عمر الـ 17 عاما وفي أول مباراة له مع الفريق الهولندي.

وبكل تأكيد كان أصغر لاعب في العالم يصل لـ 100 مباراة مع فريقه، أياكس.. هو المستقبل، فمن يظفر به؟

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