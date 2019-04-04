سوبر اليد – يطير للمونديال باللقب السادس.. الزمالك يفوز على الأهلي في إثارة جنونية

انتصر فريق الزمالك لكرة اليد على نظيره الأهلي 38-35 ليحصد لقب سوبر إفريقيا للمرة السادسة في تاريخه في قمة مثيرة جنونية أقيمت في المغرب ووصلت للشوط الإضافي الرابع.

لقب السوبر هو السادس لـ الزمالك عبر تاريخه والثاني على التوالي وأمام الأهلي أيضا.

وقطع الزمالك تذكرة الوصول لبطولة كأس العالم للأندية هذا العام والذي ستقام في السعودية لأول مرة.

فوز الزمالك على الأهلي هو الأمر الذي يحدث للعام الثاني على التوالي في بطولة السوبر.

أول سوبر إفريقي أُقيم بين الزمالك والأهلي في 2017 بمدينة أغادير المغربية، وحصد وقتها الأهلي لقبه الأول في التاريخ بعد الفوز على الأبيض بنتيجة 29-23.

وفي العام الماضي تكرر لقاء السوبر مجددا بين قطبي كرة اليد المصرية، وحسم الزمالك اللقب وقتها في الدقائق الأخيرة بنتيجة 21-20.

والآن يكرر الزمالك فوزه على الأهلي ويحصد اللقب السادس.

ويعتبر المجمع البترولي الجزائري هو البطل التاريخي لمسابقة السوبر الإفريقي برصيد 9 مرات.

جنون لا يُصدق

البداية كانت لصالح الأهلي ووصل الفارق 5-1 أمام الزمالك، قبل أن يعود الفارس الأبيض ويعادل 11-11 بعد مرور 25 دقيقة من الشوط الأول.

إلا أن الأهلي عاد وتقدم لينهي الشوط الأول 13-11.

التقدم الأول لـ الزمالك على حساب الأهلي جاء بعد مرور 6 دقائق من الشوط الثاني. الزمالك 15 الأهلي 14.

واستمرت الإثارة الجنونية في المباراة ووصلت النتيجة 23-23 لتستمر في التحول من الأهلي لـ الزمالك، ومن الزمالك لـ الأهلي في الدقائق الأخيرة.

ومع تبقي 30 ثانية من عمر المباراة، كانت النتيجة تُشير لتقدم الأهلي 27-26 قبل أن يتعادل أحمد الأحمر ويُعادل النتيجة 27-27 لتتجه المباراة للوقت الإضافي.

الجنون استمر في الوقت الإضافي الأول واستمر تحول التقدم من فريق لآخر، لينتهي الشوط 29-29.

الأهلي تقدم وأصبحت النتيجة 31-29 من تبقي دقيقة واحدة، إلا أن الزمالك نجح في العودة وسجل مرتين لتصبح النتيجة 31-31، لينتهي الشوط الإضافي الثاني بالتعادل لتتجه المباراة لوقت إضافي ثالث ورابع.

التقدم الأول في الوقت الإضافي الثالث كان لصالح الزمالك 32-31 وتابعه تألق من محمود فلفل حارس الفارس الأبيض.

تألق فلفل جاء معه إنهاء الزمالك للشوط الإضافي الثالث بالتقدم 35-32.

في الشوط الإضافي الرابع، قلص الأهلي الفارق لهدف قبل أن يضرب الزمالك بقوة وتصل النتيجة 37-33 ويقترب الفارس بشدة من قنص اللقب.

ومع تبقي دقيقة واحدة فقط وصل الفارق لـ 3 أهداف لصالح الزمالك، ولم يقدر الأهلي على التعويض.

الزمالك يفوز 38-35 ويحقق اللقب السادس.

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