بينافينتي عن الانضمام لـ بيراميدز: اتخذت خطوة مالية كبيرة لي

كشف كريستيان بينافينتي مهاجم فريق بيراميدز سبب انتقاله إلى الدوري المصري، مشيرا إلى "اتخذت خطوة مالية كبيرة في مسيرتي".

بينافينتي (24 عاما) انتقل إلى بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من شارلروا البلجيكي

وقال بينافينتي: " مع شارلروا، نجحنا في الوصول للمرحلة النهائية من المنافسة على لقب الدوري – مرحلة البلاي أوف – ونافسنا على اللقب".

وأضاف في تصريحاته مع صحيفة Libero "لا أرى أنني يمكنني فعل ما هو أفضل من ذلك في الدوري البلجيكي".

وواصل "بكل تأكيد اتخذت خطوة مالية كبيرة بالانتقال لـ بيراميدز. ليس هناك أي شك في ذلك".

ويحصل بينافينتي على ما يقرب من 2 مليون يورو سنويا، وفقا للصحيفة البيروفية.

لاعب منتخب بيرو الذي تكون في لافابريكا (أكاديمية ريال مدريد)، خاض 6 مباريات مع الفريق المصري حتى اللحظة، مسجّلا هدفا وصانعا هدفين.

صانع الألعاب صاحب الـ18 مباراة دولية لم يكن في قائمة بلاده خلال كأس العالم 2018، لكنه عاد بعدها للمنتخب وظهر في التوقف الدولي الماضي بشهر نوفمبر، عندما لعب وديًا أمام الإكوادور وكوستاريكا، قبل أن يتم استبعاده مجددا في توقف مارس.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة من 25 مباراة.

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