أعلن النادي المصري عن انتهاء أزمة الفريق مع جودي أنيكي اللاعب النيجيري السابق للفريق.

وقال طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري في تصريحات لـ FilGoal.com: "انتهت أزمة اللاعب النيجيري جودي أنيكي ولم يعد لدى الاتحاد الدولي أي بيانات متعلقة بالقضية بعدما تم الحل وديا".

وأضاف "محامى اللاعب أرسال اتفاقنا على حل القضية وديا إلى الاتحاد الدولي، والمحكمة الرياضية وتم إخطارنا اليوم بذلك بعدما قمنا بسداد ٢٠٠ ألف دولار قيمة الاتفاق الأول، ويتبقى ١٥٠ ألف دولار سنسددها للاعب تباعا".

هاشم أتبع "المجلس الحالي ليس له أي صلة بهذه المشكلة، ولكننا عملنا جاهدين حتى لا يصدر أي قرار يهدد مسيرة الفريق بالدوري رغم أن اللاعب لم يلمس الكرة مع المصري أو يرتدى قميصه لثوان بعد تعاقده في فترة تولى كامل ابو على رئاسة النادي".

عضو مجلس المصري أتبع "هذه المشكلة كانت تمثل لنا صداع كبير خشية التعرض لأحكام واجبة النفاذ كخصم نقاط من رصيد الفريق".

وأتم "مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية والعضو المكلف بهذا الملف علي الطرابيلي أمن الصندوق، كنا نتابع جميع التحركات مع نصر عزام محامى النادي".

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك يوم 11 أبريل الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري المصري.

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