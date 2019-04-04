النصر يسحق الرائد.. عطوة يُسجل في مرماه و عبد الرزاق حمد الله يضرب بالـ"هاتريك"

الخميس، 04 أبريل 2019 - 20:26

كتب : FilGoal

عبد الرزاق حمد الله - النصر

انتصر فريق النصر السعودي بخماسية ساحقة مقابل لا شيء على حساب الرائد في الجولة الـ 26 من الدوري السعودي.

محترفنا المصري محمد عطوة شارك مع الرائد كأساسي قبل أن يغادر مع انطلاق الشوط الثاني.

مدافعنا المصري لم يُحالفه الحظ، ليحول كرة بالخطأ في مرماه بعد تصدي حارس الرائد لتسديدة عبد الرزاق حمد الله.

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وسجل المغربي المتألق عبد الرزاق حمد الله ثلاثية "هاتريك" في الدقيقة الثانية والـ 38 والـ 61.

ووصل عبد الرزاق حمد الله لهدفه الشخصي رقم 25 هذا الموسم في الدوري ويحتاج لهدفين فقط لمعادلة الرقم القياسي المُسجل باسم عمر السومة بـ 27 هدفا، كأكثر من سجل في موسم واحد في الدوري المحترفين السعودي.

وحافظ النصر على صدارته في الدوري بـ 61 نقطة من 26 مباراة محققا الانتصار الثامن على التوالي.

بينما الهلال في المركز الثاني بـ 57 نقطة من 25 مباراة ويواجه الحزم في إطار نفس الجولة.

وتجمد رصيد الرائد عند النقطة 31 في المركز العاشر.

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