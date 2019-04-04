النصر يسحق الرائد.. عطوة يُسجل في مرماه و عبد الرزاق حمد الله يضرب بالـ"هاتريك"

انتصر فريق النصر السعودي بخماسية ساحقة مقابل لا شيء على حساب الرائد في الجولة الـ 26 من الدوري السعودي.

محترفنا المصري محمد عطوة شارك مع الرائد كأساسي قبل أن يغادر مع انطلاق الشوط الثاني.

مدافعنا المصري لم يُحالفه الحظ، ليحول كرة بالخطأ في مرماه بعد تصدي حارس الرائد لتسديدة عبد الرزاق حمد الله.

الهدف الثالث لنادي النصر سجله اللاعب محمد عطوه بالخطأ في مرماه في الدقيقة 29 الرائد 0 : 3 النصر #الرائد_النصر ⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان 📺 شاهد اللقاء⁩ عبر قنوات وتطبيق ⁧#دوري_بلس⁩https://t.co/Xm3LglFjSP pic.twitter.com/VtRS3YmXHs — دوري بلس (@dawriplusksa) April 4, 2019

وسجل المغربي المتألق عبد الرزاق حمد الله ثلاثية "هاتريك" في الدقيقة الثانية والـ 38 والـ 61.

الهدف الأول لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 2 الرائد 0 : 1 النصر #الرائد_النصر#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان 📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق #دوري_بلسhttps://t.co/Xm3LglFjSP pic.twitter.com/aV8ngNdunj — دوري بلس (@dawriplusksa) April 4, 2019

الهدف الرابع لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 38 الرائد 0 : 4 النصر #الرائد_النصر ⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان 📺 شاهد اللقاء⁩ عبر قنوات وتطبيق ⁧#دوري_بلس⁩https://t.co/Xm3LglFjSP pic.twitter.com/X5AWNbiCG1 — دوري بلس (@dawriplusksa) April 4, 2019

الهدف الخامس لنادي النصر سجله اللاعب عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة 60 الرائد 0 : 5 النصر ⁧#الرائد_النصر⁩ ⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩ 📺 شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق ⁧#دوري_بلس⁩ ⁦https://t.co/mOd5xxJnlJ⁩ pic.twitter.com/tvY1WrA9KY — دوري بلس (@dawriplusksa) April 4, 2019

ووصل عبد الرزاق حمد الله لهدفه الشخصي رقم 25 هذا الموسم في الدوري ويحتاج لهدفين فقط لمعادلة الرقم القياسي المُسجل باسم عمر السومة بـ 27 هدفا، كأكثر من سجل في موسم واحد في الدوري المحترفين السعودي.

وحافظ النصر على صدارته في الدوري بـ 61 نقطة من 26 مباراة محققا الانتصار الثامن على التوالي.

بينما الهلال في المركز الثاني بـ 57 نقطة من 25 مباراة ويواجه الحزم في إطار نفس الجولة.

وتجمد رصيد الرائد عند النقطة 31 في المركز العاشر.

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