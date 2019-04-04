رسميا – لأول مرة وفي موسم اعتزاله.. فيريرا بطلا للدوري القطري مع السد

الخميس، 04 أبريل 2019 - 20:06

كتب : FilGoal

السد القطري

توج نادي السد بلقب الدوري القطري للمرة الـ14 في تاريخه، وفي موسم اعتزال جوزوالدو فيريرا المدرب البرتغالي السابق لنادي الزمالك.

وفاز السد على الأهلي بسبعة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري القطري.

سجل بغداد بونجاح ثلاثة أهداف خلال اللقاء، فيما سجل حسن الهيدوس هدفين، وأكرم عفيف هدفا، ووو يانج جونج الهدف الأخير.

أخبار متعلقة

علي ماهر: 3 نقاط في الدوري = اقتحام قفص الأسد بالفيديو – أسود إنجلترا تتسلق الجبل الأسود.. خماسية ساحقة تكتب ما لم يحدث منذ 35 عاما بالفيديو - السنغال لا تخسر أمام مدغشقر.. أسود التيرانجا يحرمون منتخب "باريا" من الصدارة منتخب مصر بالأحمر والأسود أمام النيجر

وتعد البطولة هي الرابعة لجوزوالدو فيريرا مع الفريق، بعدما حقق ثلاثية الكأس، وكأس الأمير، وكأس السوبر القطري خلال عام 2017.

كان فيريرا قد أعلن اعتزاله التدريب بنهاية الموسم الجاري.

من جهة أخرى، هو لقب الدوري الأول أيضا الذي يحرزه تشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة مع الفريق، رغم أنه يلعب معهم منذ عام 2015.

ويعد اللقب هو الـ14 في تاريخ نادي السد من بطولة الدوري القطري، ولأول مرة منذ 2012/2013 بعد غياب 5 سنوات.

الدوري القطري السد فيريرا

نرشح لكم

أخر الأخبار

رسميا – لأول مرة وفي موسم اعتزاله.. فيريرا بطلا للدوري القطري مع السد 15 دقيقة | الوطن العربي
"أحذرك من الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو سيتي.. تذكر ما حدث مع زاها" 34 دقيقة | أوروبا
هازارد يسخر من توتنام: لديهم ملعب جديد.. لكن تشيلسي لديه بطولات 47 دقيقة | أوروبا
مباشر السوبر الإفريقي لكرة اليد - الزمالك ضد الأهلي 57 دقيقة | رياضات أخرى
اندبندنت: سان جيرمان يستعد للانقضاض على دي خيا.. سيلبون كل مطالبه ساعة | أوروبا
رئيس أسوان لـ في الجول: مجدي عبد العاطي سيستمر معنا في الممتاز.. وسندعمه بالصفقات ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 2 حكم القمة.. صاحب واقعة مُثيرة "مُستحيل تصديقها" الذي يُصلي حتى لا يتلقى رشاوى! 3 صلاح يكشف ما قاله كلوب له ويُصرح: أعتقد أن الجماهير ستحتسب الهدف لي 4 الأهلي لـ في الجول: غرمنا حسين الشحات بسبب ما بدر منه أمام الاتحاد.. قرار ليس استثنائيا

قد ينال إعجابك