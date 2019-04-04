رسميا – لأول مرة وفي موسم اعتزاله.. فيريرا بطلا للدوري القطري مع السد

توج نادي السد بلقب الدوري القطري للمرة الـ14 في تاريخه، وفي موسم اعتزال جوزوالدو فيريرا المدرب البرتغالي السابق لنادي الزمالك.

وفاز السد على الأهلي بسبعة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري القطري.

سجل بغداد بونجاح ثلاثة أهداف خلال اللقاء، فيما سجل حسن الهيدوس هدفين، وأكرم عفيف هدفا، ووو يانج جونج الهدف الأخير.

وتعد البطولة هي الرابعة لجوزوالدو فيريرا مع الفريق، بعدما حقق ثلاثية الكأس، وكأس الأمير، وكأس السوبر القطري خلال عام 2017.

كان فيريرا قد أعلن اعتزاله التدريب بنهاية الموسم الجاري.

من جهة أخرى، هو لقب الدوري الأول أيضا الذي يحرزه تشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة مع الفريق، رغم أنه يلعب معهم منذ عام 2015.

ويعد اللقب هو الـ14 في تاريخ نادي السد من بطولة الدوري القطري، ولأول مرة منذ 2012/2013 بعد غياب 5 سنوات.