"أحذرك من الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو سيتي.. تذكر ما حدث مع زاها"

الخميس، 04 أبريل 2019 - 19:47

كتب : FilGoal

آرون بيساكا

حذر جون سالاكو لاعب كريستال بالاس السابق الظهير الأيمن الحالي للفريق آرون وان بيساكا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو سيتي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة مطالبا إياه بتذكر مصير زميله ويلفريد زاها.

أرون وان بيساكا

النادي : كريستال بالاس

كريستال بالاس

وكان زاها انضم إلى مانشستر يونايتد في عام 2013 ولكنه لم يشارك وخرج معارا لبالاس وكارديف سيتي قبل أن يعود لمعقل سيلهرست بارك مجددا.

وتحدث سالاكو لإذاعة "توك سبورت" الإنجليزية قائلا: "عندما كان ناثانيل كلاين معنا فهو كان متهورا ولكنني تحدثت معه وبعدها انتقل إلى ساوثامبتون ثم ليفربول ولعب لمنتخب إنجلترا ولسوء الحظ الإصابات أثرت على مسيرته".

أخبار متعلقة

هازارد يسخر من توتنام: لديهم ملعب جديد.. لكن تشيلسي لديه بطولات اندبندنت: سان جيرمان يستعد للانقضاض على دي خيا.. سيلبون كل مطالبه سكاي إيطاليا: توتي يتواصل مع مورينيو.. هو يقود الاستثنائي روما؟

وأضاف "نحن نقول للشباب العب 90 أو 100 مباراة وتعلم وظيفتك قبل الانتقال ولكن بيساكا لم يشارك كثيرا لقد فقز سريعا وإن رحل فسيكون تحت ضغط هائل".

وتابع "عليه تذكر ما حدث مع زاها كان صغيرا للغاية وكان من المبكر انتقاله ولم يستطع التأقلم، لقد تعرض لضغط هائل أسبوع يشارك وأسبوع لا لذا بيساكا عليه أن يتطور لمستوى آخر أولا".

ويعد بيساكا أحد أهداف يونايتد طبقا لرغبة من مدرب الفريق أولي جونار سولشاير حسبما ذكرت العديد من التقارير الصحفية خاصة في ظل رحيل أنتونيو فالنسيا بنهاية الموسم الجاري.

أما سيتي فبيب جوارديولا مدرب الفريق يريد دعم فريقه ليكون خير عون لكايل ووكر في الجهة اليمنى.

اقرأ أيضا

قائمة الزمالك - غياب كهربا وحازم وعودة عبد الله جمعة أمام حسنية أغادير

صن داونز لـ في الجول: الأهلي؟ لا نواجه فريقا عاديا.. مناسبة احتفالية لكن سنلعب للفوز

لجنة المسابقات تعلن عقوبات على الأهلي والاتحاد السكندري.. وإيقاف مختار مختار

حوار في الجول بالفيديو – إيهاب جلال: لا استعدادات خاصة لـ الزمالك.. وهذا سر أهداف الـ +90

رسميا - لجنة المسابقات تحدد موعد وملعب مواجهة الأهلي ومصر للمقاصة

بيساكا كريستال بالاس مانشستر يونايد مانشستر سيتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – جنون في السعودية.. الهلال يواصل مطاردة النصر بإثارة +90 أمام الحزم 8 دقيقة | السعودية
محمد فضل يكشف عن استعدادات استثنائية لحفل قرعة كأس أمم إفريقيا "لأن الانطباع الأول يدوم" 21 دقيقة | مصر
باكاماني ماشامبي يتحدث عن صعوبة تأقلمه مع صن داونز قبل لقاء الأهلي 34 دقيقة | إفريقيا
مدرب صن داونز يعلن غياب جناح الفريق عن مواجهة الأهلي ساعة | إفريقيا
بينافينتي عن الانضمام لـ بيراميدز: اتخذت خطوة مالية كبيرة لي ساعة | الدوري المصري
المصري يعلن عبر في الجول انتهاء مشكلة أنيكي ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 2 حكم القمة.. صاحب واقعة مُثيرة "مُستحيل تصديقها" الذي يُصلي حتى لا يتلقى رشاوى! 3 صلاح يكشف ما قاله كلوب له ويُصرح: أعتقد أن الجماهير ستحتسب الهدف لي 4 الأهلي لـ في الجول: غرمنا حسين الشحات بسبب ما بدر منه أمام الاتحاد.. قرار ليس استثنائيا

قد ينال إعجابك