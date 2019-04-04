"أحذرك من الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو سيتي.. تذكر ما حدث مع زاها"

حذر جون سالاكو لاعب كريستال بالاس السابق الظهير الأيمن الحالي للفريق آرون وان بيساكا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو سيتي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة مطالبا إياه بتذكر مصير زميله ويلفريد زاها.

وكان زاها انضم إلى مانشستر يونايتد في عام 2013 ولكنه لم يشارك وخرج معارا لبالاس وكارديف سيتي قبل أن يعود لمعقل سيلهرست بارك مجددا.

وتحدث سالاكو لإذاعة "توك سبورت" الإنجليزية قائلا: "عندما كان ناثانيل كلاين معنا فهو كان متهورا ولكنني تحدثت معه وبعدها انتقل إلى ساوثامبتون ثم ليفربول ولعب لمنتخب إنجلترا ولسوء الحظ الإصابات أثرت على مسيرته".

وأضاف "نحن نقول للشباب العب 90 أو 100 مباراة وتعلم وظيفتك قبل الانتقال ولكن بيساكا لم يشارك كثيرا لقد فقز سريعا وإن رحل فسيكون تحت ضغط هائل".

وتابع "عليه تذكر ما حدث مع زاها كان صغيرا للغاية وكان من المبكر انتقاله ولم يستطع التأقلم، لقد تعرض لضغط هائل أسبوع يشارك وأسبوع لا لذا بيساكا عليه أن يتطور لمستوى آخر أولا".

ويعد بيساكا أحد أهداف يونايتد طبقا لرغبة من مدرب الفريق أولي جونار سولشاير حسبما ذكرت العديد من التقارير الصحفية خاصة في ظل رحيل أنتونيو فالنسيا بنهاية الموسم الجاري.

أما سيتي فبيب جوارديولا مدرب الفريق يريد دعم فريقه ليكون خير عون لكايل ووكر في الجهة اليمنى.

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