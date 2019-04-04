هازارد يسخر من توتنام: لديهم ملعب جديد.. لكن تشيلسي لديه بطولات

الخميس، 04 أبريل 2019 - 19:33

كتب : FilGoal

إدين هازارد - ساديو ماني

سخر إدين هازارد لاعب تشيلسي من توتنام عقب افتتاحه لملعبه الجديد نيو وايت هارت لين وقال: "لديهم ملعب جديد ولاعبين عظماء لكن نحن هنا نفوز بالبطولات".

إدين هازارد

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وتحدث هازارد للصحفيين قائلا: "أعتقد أن توتنام لعامين أو ثلاثة هو أحد أفضل الفرق في إنجلترا ونعم لا أحب رؤية ذلك لأنه دربي لنا لكن للدوري الإنجليزي الأمر جيد بوجود ملعب جديد ولاعبين جيدين".

وواصل "ولكن في النهاية تشيلسي فاز بالكثير من البطولات وهم لا، لذلك أتمنى أن يستمروا في ذلك".

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وعن منافسة تشيلسي على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا قال: "أعتقد إنني سعيد لأن الناس لا يتحدثون عن وجود تشيلسي في المراكز الأربعة الأولى فنحن إما في المركز الخامس أو السادس والآن نستطيع التحضير للمباريات دون ضغط".

وواصل اللاعب البلجيكي "نريد الفوز بكل مباراة نخوضها وأمامنا مواجهات صعب ضد ليفربول ومانشستر يونايتد ولكن تشيلسي نادي كبير ونحب تلك التحديات وسنذهب لتلك الفرق للفوز لأننا نريد إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى".

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة بالتساوي مع أرسنال الرابع وبفارق نقطة عن توتنام صاحب المركز الثالث.

ويبتعد تشيلسي عن ملاحقه مانشستر يونايتد بفارق نقطتين فقط.

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