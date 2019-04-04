قال اللواء أحمد سليمان رئيس أسوان إن ناديه يريد استمرار مجدي عبد العاطي على رأس القيادة الفنية للفريق خلال الموسم المقبل في الدوري الممتاز.

وضمن أسوان صعوده للدوري الممتاز اليوم الخميس رسميا قبل جولتين على نهاية مباريات القسم الثاني وذلك عقب تغلبه على النصر للتعدين بهدفين لهدف في الجولة 24.

وتحدث رئيس أسوان لـFilGoal.com قائلا: تعاقدنا مع عبد العاطي في شهر أبريل العام الماضي وبعد عام واحد من العمل الرائع صعد بنا للدوري الممتاز والآن نحتفل معه".

وواصل "نحن متمسكون باستمراره معنا وسوف ندعمه بالصفقات التي يريد إبرامها لنستمر في الدوري الممتاز ونتجنب الهبوط".

وشدد أحمد سليمان "كل شيء سيخضع لقرارات الجهاز الفني والمدرب فيما يخص الاستعداد للموسم المقبل".

وعن كيفية دعم النادي ماديا قال: "نحن ننفق من موارد النادي مع دعم من وزارة الشباب والرياضة ولكن هذا لا يقارن بما ننفقه".

وأتم "أيضا محافظ أسوان وعدنا بعمل استثمارات للنادي سوف تساعدنا على زيادة موارده".

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