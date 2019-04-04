"الدفاع هو سبيل أي فريق للفوز من سيركز عليه سينتصر" هكذا تحدث أحمد رمضان "هتلر" لاعب الزمالك السابق عن اللقاء الذي سيجمع فريقه بالأهلي اليوم الخميس في إطار كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد.

وتحدث هتلر لـFilGoal.com قائلا: "المباراة صعبة للغاية من سيتحلى بهدوء أعصاب ويكون تركيزه أكبر سينتصر ولا يوجد فريق أفضل من الآخر خاصة في كرة اليد".

وشدد "من يدافع جيدا ويشن مرتدات –فاست بريك- سريع سوف يستطيع الفوز".

وأكمل "لاعبو الزمالك عليهم السيطرة على اللقاء منذ البداية خاصة وإنهم تحت ضغط الفوز".

وعن التدعيمات التي أجراها الزمالك وتأثيرها على الفريق قال: "ضم الفريق ثنائي من تونس أحدهم كان هداف كأس العالم والآخر أفضل جناح في إفريقيا وسيطوران الفريق هجوميا".

وواصل "أما الأهلي فضم حماصة من سموحة ولكنه عائد من إصابة ولن يعطي أكثر من 70% من مجهوده وهناك لاعب روسي وسيصنع الفارق معهم أو يصبح نقمة عليهم لأن ثقافة اللعب في الخارج مختلفة عنا".

وأوضح هتلر "إذا ما انسجم اللاعب الروسي فسيكون نقطة قوة كبيرة للأهلي".

وتحدث هتلر عن نقاط ضعف الأهلي التي ستفيد الزمالك قائلا: "لا يعود الأهلي للتغطية الدفاعية سريعا في المرتدات ولو استغل الزمالك سرعة الجناحين فسوف يسجل الكثير من الأهداف".

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