بالفيديو - مرحبا بـ تماسيح النيل.. أسوان أول العائدين إلى الدوري الممتاز

أصبح أسوان أول العائدين للدوري الممتاز بعد أن حسم المركز الأول في مجموعة الصعيد في الممتاز ب.

بقيادة فنية لمهاجم إنبي السابق مجدي عبد العاطي، حصد أسوان 52 نقطة من 24 مباراة، وضمن تأهله للممتاز قبل مباراتين من ختام المسابقة بفضل فارق الـ9 نقاط ضد وصيفه، بني سويف.

تماسيح النيل أكدوا صعودهم بفوز على النصر للتعدين 2-1 بهدفي بدارا سيلا ومحمد الصباحي الصباحي في الجولة 24 من المسابقة.

سيلا يحرز الهدف الأول لفريق أسوان في مرمى النصر للتعدين في الدقيقة 65 من زمن المباراة#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/IPaIeFgMNy — ON Sport (@ONsportEg) April 4, 2019

محمد الصباحي يحرز الهدف الثاني لفريق أسوان في مرمى النصر للتعدين في الدقيقة 68 من زمن المباراة#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/MnVeHwwqLd — ON Sport (@ONsportEg) April 4, 2019

مصطفي عبدالعظيم يحرز الهدف الأول لفريق النصر للتعدين في مرمى أسوان في الدقيقة 85 من زمن المباراة#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/hlYgkt7E8L — ON Sport (@ONsportEg) April 4, 2019

أسوان يعود للدوري الممتاز بعد هبوطه للمرة الأخيرة في موسم 2016/2017، ويسجل مشاركته التاريخية رقم 10 في دوري الأضواء والشهرة الموسم المقبل.

ويبرز من بين لاعبي أسوان المهاجم الغيني سيلا صاحب الـ18 هدفا، هداف الـ3 مجموعات في البطولة.

وتأسس نادي أسوان لكرة القدم عام 1930 وهو ثاني أقدم أندية الصعيد بعد المنيا 1927 وكانت مشاركته الأولى في الدوري المصري الممتاز عام 1990.

وكانت الفترة من 1996 وحتى 1999 هي الأنجح لأسوان في الدوري المصري باستمراره في الممتاز ثلاثة مواسم متتالية احتل فيها المراكز التاسع والـ10 والـ13 على الترتيب.

وكانت أفضل المراكز التي احتلها أسوان هو التاسع وذلك في موسم 1996-1997 بينما أسوأها هو الـ18 في موسم 1990-1991 عندما كان الدوري يضم 18 فريقا.

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