تعرف على موعد والقناة الناقلة لقمة الزمالك والأهلي في سوبر اليد

يلتقي الزمالك مع الأهلي مساء اليوم الخميس في مباراة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد.

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المباراة منقولة عبر قناة المغربية الثالثة الرياضية، وستقام في الساعة الثامنة مساء.

من جهة أخرى، يلتقي الحزم مع الهلال الساعة الثامنة إلا ربع مساء، ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويلتقي الرائد مع النصر الساعة السادسة مساء، ضمن الدوري السعودي أيضا. وتذاع مباريات الدوري السعودي عبر قناة السعودية الرياضية.

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