بالفيديو – إنتر يسحق جنوى برباعية في ليلة عودة إيكاردي.. وروما يتعادل مع فيورنتينا

عاد ماورو إيكاردي لتمثيل إنتر ميلان، وعادت معه الانتصارات أخيرا بفوز كاسح على جنوى برباعية.

فاز إنتر ميلان على جنوى بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي.

تقدم روبيرتو جاليارديني بهدف أول في الدقيقة الـ15. عرضية من كوادو أسامواه، قابلها جاليارديني بلمسة في المرمى مسجلا الأول.

وأضاف إيكاردي هدفا ثانيا في الدقيقة الـ40 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم إنتر ميلان بهدفين مقابل لا شيء.

وفي شوط المباراة الثاني، أضاف إيفان بيرزيتش هدفا ثالثا في الدقيقة الـ54 من صناعة إيكاردي نفسه.

قبل أن يختتم كيتا بالدي الأهداف بالرابع في الدقيقة الـ80، لينتهي اللقاء بفوز إنتر ميلان بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

فوز إنتر ميلان رفع رصيده للنقطة الـ56 محافظا على المركز الثالث، فيما تجمد رصيد جنوى عند النقطة الـ33 في المركز الـ13.

روما وفيورنتينا

تعادل روما مع فيورنتينا بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي.

تقدم جيرمان بيزيليا في الدقيقة الـ12 لفيورنتينا.

نيكولو زانيولو أدرك التعادل لروما في الدقيقة الـ14، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وعاد جيرسون وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة الـ51 لفيورنتينا، لكن روما تعادل مجددا في الدقيقة الـ57 عن طريق دييجو بيروتي، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل فريق.

تعادل الفريقين رفع رصيد روما للنقطة الـ48 في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد فيورنتينا عند النقطة الـ39 في المركز العاشر.

تورينو وسامبدوريا

وفي المباراة الأخيرة، فاز تورينو على سامبدوريا بهدفين مقابل هدف.

تقدم تورينو بالهدف الأول في الدقيقة الـ33 عن طريق أندريا بيلوتي، لينتهي الشوط الأول بتقدم تورينو بهدف.

في شوط المباراة الثاني، عاد بيلوتي وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة الـ46.

سامبدوريا قلص الفارق في الدقيقة الـ83 عن طريق مانولو جابياديني، لكن اللقاء انتهى بفوز تورينو بهدفين مقابل هدف.

فوز تورينو رفع رصيده للنقطة الـ48 مرتقيا للمركز السابع، فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند النقطة الـ45 في المركز التاسع.

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