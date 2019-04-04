باسم مرسي يرد على التوأم: لم أفتعل أي مشكلة في سموحة.. وأنا لي حق مقاضاتكما بعد سبي

الخميس، 04 أبريل 2019 - 00:11

كتب : FilGoal

باسم مرسي - سموحة

رد باسم مرسي مهاجم سموحة على تصريحات المدير الفني للفريق ومدير الكرة حسام وإبراهيم حسن وأكد عدم افتعاله أي مشكلة في النادي.

باسم مرسي

النادي : سموحة

سموحة

وكتب باسم مرسي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "بعد تصريح مدير الكرة الذي يكدبني فيه ما كان سبب رحيلكما عن النادي السابق؟ هل هي مؤامرة كونية ضدكم أم نفس الأسباب التي تنكروها الآن"؟

وواصل "وردا على المدرب أنا لعبت معه مباراة واحدة ولم اعترض على لعبي أو عدمه سواء معه أو مع غيره، أنت تقول إنني افتعلت المشلك منذ انضمامي للفريق فماذا عنك"؟

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وأكمل مهاجم الزمالك السابق "ولو على الرد قضائيا فأنا لي الحق بعمل محضر بعد سبي لي عقب كل مباراة وبشهود".

وأتم باسم ساخرا "كل ده من أجل تحميلي الهزيمة".

وهُزم سموحة يوم الأربعاء أمام الزمالك بهدف دون رد في ملعب بتروسبورت في الجولة 24 من الدوري المصري.

وشهدت المباراة استبعاد باسم مرسي وقال إبراهيم حسن عقب اللقاء: "قصة باسم مرسي لا تستحق التحدث عنها".

مدير الكرة أكمل "بعض اللاعبين عبروا عن موقفهم حتى دون الرجوع لنا في هذا الأمر، ربما أنه حاول استغلال مباراة الزمالك ليخرج كبطل أمام جماهير الزمالك".

وأتم "أتحدى باسم مرسي بتحدي (البشعة). أمنحه مليون جنيه لو كان ما قاله صحيحا، ولذلك قررنا ألا يستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم".

البَشْعة هي إحدى الطرق التي استخدمتها القبائل العربية في البادية والحضر للحكم على براءة أو إدانة المتهم، بعد استنفاذهم لجميع الأدلة لإظهار المجرم، وذلك بتلحيس النار للسانه، وإذا حرقت النار لسانه يكون كاذبا.

أما حسام حسن قال: "لا أريد الحديث عن هذا الأمر، مجرد الحديث عنه سيعطيه حجم أكبر من حجمه".

وأضاف "لن يستطيع باسم التعامل مع زملائه مرة أخرى. لم أره أساسا منذ مباراة وادي دجلة".

وواصل "أتمتى أن تسأل زملائه".

وأتم حسام حسن"لم أرد التعامل معه قضائيا لأنني أعلم أن تفكيره ضعيف".

كانت بعض التقارير قد أشارت لتصريحات على لسان باسم مرسي، يقول فيها أنه دخل في مشادة مع حسام حسن بسبب إهانة الأخير لنادي الزمالك خلال محاضرة الفريق.

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