بالفيديو - 6 نقاط على حسم الدوري.. نابولي يخسر أمام إمبولي ويقرب يوفنتوس من اللقب خطوة جديدة

الخميس، 04 أبريل 2019 - 00:06

كتب : FilGoal

نابولي - يوفنتوس

حسم اللقب الـ35 ليوفنتوس مجرد وقت، ونابولي أيضا يساعد على ذلك بتعثر تلو الآخر.

خسر نابولي أمام إمبولي بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي.

تقدم دييجو فارياس بهدف أول لإمبولي في الدقيقة الـ28.

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وتعادل نابولي في الدقيقة الـ44 عن طريق بيونر زيلينسكي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

في شوط المباراة الثاني، أضاف جيوفاني دي لورينزو بالهدف الثاني في الدقيقة الـ52.

وحاول نابولي إدراك التعادل، لكنه أهدر كل الفرص، لينتهي اللقاء بفوز إمبولي بهدفين مقابل هدف.

فوز إمبولي رفع رصيده للنقطة الـ28، ليخرج من مراكز الهبوط ويحتل المركز الـ17، فيما تجمد رصيد نابولي عند النقطة الـ63 في المركز الثاني.

وبعد تجمد رصيد نابولي، ارتفع الفارق بينهم وبين يوفنتوس إلى 18 نقطة قبل 8 مباريات من نهاية المسابقة، ليكون يوفنتوس بحاجة إلى 6 نقاط لحسم لقب الدوري الإيطالي للمرة الـ35 والمرة الثامنة على التوالي.

نابولي إمبولي

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