"لم أر ما حدث وخلال المباراة اعتذر لي أكثر من مرة" هكذا علق محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة على واقعة احتفال فرجاني ساسي لاعب الزمالك بهدفه في شباكه خلال مواجهتهما.

وفاز الزمالك على سموحة في الجولة 24 من الدوري اليوم الأربعاء في ملعب بتروسبورت بهدف دون رد جاء من ركلة جزاء.

وتحدث أبو جبل عن الواقعة لـFilGoal.com قائلا: "لم أر احتفال ساسي بعدما سدد ركلة الجزاء وأثناء اللقاء اعتذر لي أكثر من مرة".

وواصل "عقب المباراة شاهدت ما حدث وفرجاني لاعب كبير ولم يكن من المفترض أن يحدث منه ذلك ولكنني لن أحاسب كل لاعب على طريقة احتفاله".

وأضاف "في النهاية الأمر انتهى وأنا ظهرت بشكل جيد وتصديت لأكثر من مرة بشكل جيد بدليل أن الزمالك لم يفز سوى بهدف وحيد فقط".

سعادة وحزن بسبب جماهير الزمالك

وانتقل أبو جبل للحديث عن تشجيع جماهير الزمالك له خلال اللقاء وقال: "أنا معتاد على ذلك فهم دائما يعتبرونني أحد أبناء النادي".

وواصل "لكنني حزنت لهجومهم على الجهاز الفني لسموحة فأنا اعتدت من جماهير الزمالك على تشجيع الفريق فقط".

وأردف "أبارك لهم الفوز وأقول لهم مازال المشوار طويلا على لقب الدوري فمازال هناك سبع مباريات متبقية".

مصيره مع سموحة

أما عن مصيره مع سموحة قال: "تعاقدي ينتهي بنهاية الموسم المقبل وأنا مستمر مع الفريق حتى ننقذه من الموقف الصعب ونضمن البقاء في الدوري".

وتابع "يصادفنا سوء حظ غريب ولكننا نجتهد من أجل البقاء".

وعن وجود مفاوضات من القطبين الأهلي والزمالك قال: "كما قلت أنا الآن في سموحة وإن كان هناك أي عرض لدي فيجب على النادي أن يبت فيه أولا لارتباطي بتعاقد معه".

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