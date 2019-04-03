الأهلي: عبد الحفيظ يبلغ الشحات بالعقوبة.. واللاعب يعتذر ويؤكد احترامه لرؤية الجهاز

عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي جلسة مع حسين الشحات لاعب الفريق أبلغه فيها بالغرامة المالية التي وقعت عليه طبقا للائحة، لما بدر منه بعد استبداله في مباراة الاتحاد السكندري.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وقال موقع الأهلي الرسمي: "تقدم حسين الشحات باعتذار رسمي سيد عبد الحفيظ عن واقعة استبداله أمس، مؤكدا تقبله قرار الغرامة المالية ، مشددا على احترامه الكامل لرؤية الجهاز الفني وقراراته ورغبته في مساعدة الفريق دائما لتحقيق الانتصارات المحلية والإفريقية وهو الأمر الذي لاقى قبولا من جانب مدير الكرة والجهاز الفني" .

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي تغريم حسين الشحات لاعب الفريق بسبب ما بدر منه في لقاء الاتحاد السكندري.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com قائلا: "وقعنا غرامة على حسين الشحات بسبب اعتراضه على تبديله خلال مواجهة الاتحاد السكندري".

وأضاف "غرامة حسين الشحات جاءت وفقا للائحة الداخلية للأهلي".

وشدد عبد الحفيظ "هذه الغرامة ليست قرارا استثنائيا بل أمر طبيعي يحدث طبقا للائحة".

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد يوم الثلاثاء في ملعب برج العرب في الجولة 27 من الدوري المصري.

وصعد الأهلي لصدارة الدوري مؤقتا بعدما وصل للنقطة 55 بفارق نقطة عن ملاحقه الزمالك.

أما الاتحاد فتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الثامن.

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