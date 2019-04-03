كلوب: صلاح ليس منزعجا من الانتقادات.. واحتسبت هدف توتنام له

دافع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن لاعبه محمد صلاح بعد الانتقادات الأخيرة التي تعرض لها بسبب غيابه عن التسجيل في الآونة الأخيرة.

الدولي المصري غاب عن التسجيل خلال المباريات الثمان الماضية، ولكنه ساهم في هدف الانتصار على توتنام الجولة الماضية بالدقائق الأخيرة بعد رأسية تسببت في هدف ذاتي.

وكلوب قال خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ساوثامبتون عن صلاح: "الناس يتحدثون عن كم عدد من المباريات التي لم يسجل فيها، ولكنه لا يبدو منزعجا".

وأضاف "الأمر يتعلق بما تبذله من مجهود، ومحاولة فعل الشيء مرارا وتكرارا، وفي يوم ما سوف تجد الكرة معك".

وأشاد بالجناح صاحب الـ26 عاما "هدف توتنام كان هدفا ذاتيا ولكن توجيه صلاح برأسه هو من أجبر الكرة على الدخول للشباك. بالنسبة لي شعرت وأن الهدف له، كان متواجدا في المكان المناسب بلحظة حاسمة".

وأتم "حصدنا 79 نقطة ولا يمكن فعل ذلك إن كنا نعاني من مشاكل كبيرة".

صلاح سجل 17 هدفا خلال الموسم الجاري بالدوري الإنجليزي احتل بهم المركز الثاني في الترتيب خلف سيرخيو أجويرو صاحب الـ19 هدفا، وبالتساوي مع هاري كين وساديو ماني وبيير أوباميانج.

صلاح رد على تلك الانتقادات في وقت سابق مؤكدا أنه يتعرض للانتقاد بينما هناك عدد آخر من اللاعبين الذين سجلوا نفس عدد الأهداف، الناس يقولون إنهم يحظون بأفضل مواسمهم.