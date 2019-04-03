فرج عامر: كرة القدم أثرت على حالتي الصحية.. ورفضت عرض منتخب السنغال للتعاقد مع التوأم

الأربعاء، 03 أبريل 2019 - 23:47

كتب : FilGoal

فرج عامر

تعجب فرج عامر رئيس نادي سموحة من قرارات حكم مباراة فريقه أمام الزمالك والتي خسرها الفريق السكندري بهدف دون رد في الجولة الـ24 للدوري المصري.

وقال فرج عامر في برنامج مساء الأنوار: "في ظروف عادية الزمالك يستطيع هزيمة سموحة بعشرة أهداف ولكن اليوم لم يكن الفريق الأبيض في حالته المعهودة".

وأضاف "كيف للحكم أن يرى ركلة جزاء الزمالك وهو يبعد عن الكرة أكثر من 60 ياردة، لماذا لا تظهر الأخطاء إلا أمام سموحة فقط".

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وأكمل "الزمالك يمتلك نصف ملعب مثل مانشستر سيتي، طارق حامد وفرجاني ساسي وغيرهم من النجوم، ولكن اليوم كانوا بعيدا عن مستواهم".

وتابع "حالتي الصحية تدهورت بسبب كرة القدم وقد تسمعون خبر وفاتي خلال ساعات بسبب ما يحدث لنا في كرة القدم".

وكشف فرج عامر "رفضت عرضا من منتخب السنغال للحصول على خدمات حسام وإبراهيم حسن وهذا القرار نهائي".

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