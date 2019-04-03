بالفيديو - المنافسة مستمرة على المربع الذهبي.. تشيلسي يضرب برايتون بثلاثية

واصل تشيلسي تمسكه بالمنافسة على دخول المربع الذهبي للدوري الإنجليزي وحقق فوزا كبيرا على برايتون بثلاثية دون رد ضمن الجولة الـ27 من المسابقة.

ووصل تشيلسي للنقطة رقم 63 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري بالتساوي مع أرسنال صاحب المركز الرابع والذي يتبقى له مباراة.

تقدم تشيلسي في الدقيقة 38 عن طريق المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو بعد متابعة لعرضية كالوم هودجسون أودوي، ثم أضاف إدين هازارد الهدف الثاني في الدقيقة 60 بتسديدة رائعة بعد مراوغة دفاع برايتون.

واختتم روبن لوفتوس تشيك الثلاثية في الدقيقة 63 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وتجمد رصيد برايتون عند النقطة 33 في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ولا يزال تشيلسي في منافسة مع أرسنال وتوتنام ومانشستر يونايتد على المركز الرابع، حيث يحتل توتنام المركز الثالث برصيد 64 نقطة ثم أرسنال في المركز الرابع بـ63 نقطة وله مباراة مؤجلة، وتشيلسي في المركز الخامس بـ63 ومانشستر يونايتد سادسا برصيد 61 نقطة.

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