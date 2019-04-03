حسام حسن: فضلت عدم التعامل مع باسم مرسي قضائيا لعلمي بدرجة تفكيره

قال حسام حسن المدير الفني لنادي سموحة، أنه فضل عدم التعامل مع باسم مرسي مهاجم الفريق قضائيا لعلمه بدرجة تفكيره.

سموحة خسر أمام الزمالك بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

وقال حسام حسن في تصريحات لقناة أون سبورت عقب اللقاء "لا أريد الحديث عن هذا الأمر، مجرد الحديث عنه سيعطيه حجم أكبر من حجمه".

وأضاف "لن يستطيع باسم التعامل مع زملائه مرة أخرى. لم أره أساسا منذ مباراة وادي دجلة".

وواصل "أتمتى أن تسأل زملائه".

حسام أتم "لم أرد التعامل معه قضائيا لأنني أعلم أن تفكيره ضعيف".

كانت بعض التقارير قد أشارت لتصريحات على لسان باسم مرسي، يقول فيها أنه دخل في مشادة مع حسام حسن بسبب إهانة الأخير لنادي الزمالك خلال محاضرة الفريق.

يذكر أن باسم مرسي يلعب معارا من نادي الزمالك إلى سموحة حتى نهاية الموسم الجاري.

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