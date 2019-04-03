بالفيديو - توتنام يحتفل بملعبه الجديد بثنائية في كريستال بالاس

الأربعاء، 03 أبريل 2019 - 22:48

كتب : FilGoal

توتنام - ليستر سيتي - الدوري الإنجليزي

احتفل توتنام بالظهور الأول الرسمي في ملعبه الجديد "نيو وايت هارت لين" بالفوز على كريستال بالاس بهدفين دون رد في الجولة الـ31 للدوري الإنجليزي.

وغاب توتنام لأكثر من عام ونصف عن خوض مبارياته في ملعبه السابقة وايت هارت لين الذي تم هدمه وبنائه من جديد وخلال هذه الفترة استضاف ملعب ويمبلي مباريات السبيرز.

وخاض توتنام أول مباراة له في ملعبه "نيو وايت هارت لين" أمام كريستال بالاس وكان أول هدف رسمي يسجل في الملعب باسم النجم الكوري سون هيونج مين.

أخبار متعلقة

كوفاتش: تكريم الأساطير سبب تأخر صفقات بايرن.. سنستثمر كثيرا الصيف المقبل بالفيديو - بايرن يتجنّب الإحراج أمام فريق مغمور ويهزمه 5-4 في مباراة مجنونة بكأس ألمانيا بالفيديو – في الذكرى الأولى.. رونالدو يحكي قصة هدفه المُبهر ضد يوفنتوس

تقدم سون لتوتنام في الدقيقة 55 بتسديدة بالقدم اليسرى اصطدمت بدفاع كريستال وغالطت حارس المرمى.

ثم أضاف النجم الدنماركي كريستيان إيركسن الهدف الثاني في الدقيقة 80 بمتابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء.

وارتفع رصيد توتنام إلى النقطة 64 في المركز الثالث بشكل مؤقت لحين خوض أرسنال المباراة المتبقية له.

وتجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 36 في المركز الـ13.

اقرأ أيضا:

عامر حسين لـ في الجول: أتقدم بشكوى لأبو ريدة ضد تصريحات أعضاء اتحاد الكرة "المثيرة للمشاكل"

صن داونز: نعاين استاد السويس حاليا.. ولا نعلم شيء عن رفض الأهلي اللعب فيه

كلوب: صلاح ليس منزعجا من الانتقادات.. واحتسبت هدف توتنام له

الأهلي: عبد الحفيظ يبلغ الشحات بالعقوبة.. واللاعب يعتذر ويؤكد احترامه لرؤية الجهاز

قائمة الأهلي – الشحات يسافر لمواجهة صن داونز.. وعودة حمدي فتحي

توتنام الدوري الإنجليزي

نرشح لكم

أخر الأخبار

تعرف على موعد والقناة الناقلة لقمة الزمالك والأهلي في سوبر اليد 2 دقيقة | رياضات أخرى
لفظ عنصري من معلّق بي إن فرنسا.. والمحطة تعتذر 8 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – إنتر يسحق جنوى برباعية في ليلة عودة إيكاردي.. وروما يتعادل مع فيورنتينا 11 دقيقة | أوروبا
رئيس سموحة: سأنفذ أي قرار للتوأم تجاه باسم مرسي.. لم يذكرا اسم الزمالك مطلقا 21 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - تحت قيادة جاريدو.. العين يخسر بخماسية أمام الجزيرة في كلاسيكو الإمارات 34 دقيقة | الوطن العربي
باسم مرسي يرد على التوأم: لم أفتعل أي مشكلة في سموحة.. وأنا لي حق مقاضاتكما بعد سبي 37 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 2 حكم القمة.. صاحب واقعة مُثيرة "مُستحيل تصديقها" الذي يُصلي حتى لا يتلقى رشاوى! 3 صلاح يكشف ما قاله كلوب له ويُصرح: أعتقد أن الجماهير ستحتسب الهدف لي 4 الأهلي لـ في الجول: غرمنا حسين الشحات بسبب ما بدر منه أمام الاتحاد.. قرار ليس استثنائيا

قد ينال إعجابك