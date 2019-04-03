بالفيديو - توتنام يحتفل بملعبه الجديد بثنائية في كريستال بالاس

احتفل توتنام بالظهور الأول الرسمي في ملعبه الجديد "نيو وايت هارت لين" بالفوز على كريستال بالاس بهدفين دون رد في الجولة الـ31 للدوري الإنجليزي.

وغاب توتنام لأكثر من عام ونصف عن خوض مبارياته في ملعبه السابقة وايت هارت لين الذي تم هدمه وبنائه من جديد وخلال هذه الفترة استضاف ملعب ويمبلي مباريات السبيرز.

وخاض توتنام أول مباراة له في ملعبه "نيو وايت هارت لين" أمام كريستال بالاس وكان أول هدف رسمي يسجل في الملعب باسم النجم الكوري سون هيونج مين.

تقدم سون لتوتنام في الدقيقة 55 بتسديدة بالقدم اليسرى اصطدمت بدفاع كريستال وغالطت حارس المرمى.

ثم أضاف النجم الدنماركي كريستيان إيركسن الهدف الثاني في الدقيقة 80 بمتابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء.

وارتفع رصيد توتنام إلى النقطة 64 في المركز الثالث بشكل مؤقت لحين خوض أرسنال المباراة المتبقية له.

وتجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 36 في المركز الـ13.

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