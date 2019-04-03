بالفيديو – الصدارة تعود إلى مانشستر.. سيتي يُسقط كارديف بسهولة

انتقلت صدارة الدوري الإنجليزي من ليفربول وعادةت إلى مانشستر سيتي مجددا بعدما فاز السماوي على كارديف اليوم الأربعاء.

وانتصر سيتي على كارديف بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الاتحاد في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 33.

سجل هدفا المباراة كيفن دي بروين في الدقيقة السابعة وليروي ساني في الدقيقة 44.

ولم يكن هناك أي خطورة لكارديف الذي يكافح من أجل البقاء في الدوري طوال اللقاء إذ أنه لم يسدد سوى مرة واحدة على مرمى سيتي.

أما أصحاب الأرض فلهم 10 تسديدات بين الثلاث خشبات.

وبتلك النتيجة وصل رصيد مانشستر سيتي إلى 80 نقطة يتصدر بهم جدول البريميرليج بفارق نقطة عن ملاحقه ليفربول وكل منهما خاض 32 مباراة.

أما كارديف فتجمد رصيده عند 28 نقطة يحتل بهم المركز الـ18 والذي يرسل صاحبه للدرجة الأولى في نهاية الموسم.

ويبتعد كارديف عن مراكز البقاء في البريميرليج بخمس نقاط.

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