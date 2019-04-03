فرجاني ساسي يعتذر لأبو جبل "كامل تقديري لكل المنظومة المصرية"

الأربعاء، 03 أبريل 2019 - 22:34

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي مع الزمالك أمام إنبي

تقدم فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك باعتذاره لمحمد أبو جبل حارس سموحة عن احتفاله بالهدف في مرماه خلال مباراة الفريقين.

الزمالك فاز على سموحة بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري. مباراة سجل فرحاني ساسي هدفها الوحيد من ركلة جزاء.

وكتب فرجاني ساسي عبر حسابه الشخصي على تويتر "أتقدم بخالص الاعتذار لمحمد أبو جبل حارس مرمةىفريق سموحة عن الاحتفال العفوي غير المقصود بعد تسجيلي هدف في شباكه مع فريقي الزمالك".

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وأتم "أؤكد تقديري الكامل للحارس، ولكل لاعب داخل منظومة الكرة المصرية ولا أقصد إهانة أي فرد بعد الهدف، وهو ما تعودت عليه خلال مسيرتي الاحترافية".

وسجل فرجاني ساسي 9 أهداف مع الزمالك هذا الموسم بين الدوري وكأس مصر.

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