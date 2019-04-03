فرجاني ساسي يعتذر لأبو جبل "كامل تقديري لكل المنظومة المصرية"

تقدم فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك باعتذاره لمحمد أبو جبل حارس سموحة عن احتفاله بالهدف في مرماه خلال مباراة الفريقين.

الزمالك فاز على سموحة بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري. مباراة سجل فرحاني ساسي هدفها الوحيد من ركلة جزاء.

وكتب فرجاني ساسي عبر حسابه الشخصي على تويتر "أتقدم بخالص الاعتذار لمحمد أبو جبل حارس مرمةىفريق سموحة عن الاحتفال العفوي غير المقصود بعد تسجيلي هدف في شباكه مع فريقي الزمالك".

وأتم "أؤكد تقديري الكامل للحارس، ولكل لاعب داخل منظومة الكرة المصرية ولا أقصد إهانة أي فرد بعد الهدف، وهو ما تعودت عليه خلال مسيرتي الاحترافية".

اتقدم بخالص الاعتذار لمحمد ابوجبل حارس مرمي فريق سموحة عن الاحتفال العفوي الغير مقصود بعد تسجيلي هدف في شباكه مع فريقي الزمالك. واؤكد تقديري الكامل للحارس ولكل لاعب داخل منظومة الكرة المصرية ولا اقصد اهانة اي فرد بعد الهدف وهو ما تعودت عليه خلال مسيرتي الاحترافية.🙏 — Ferjani Sassi (@FerjaniSassi) April 3, 2019

وسجل فرجاني ساسي 9 أهداف مع الزمالك هذا الموسم بين الدوري وكأس مصر.

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