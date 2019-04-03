كوفاتش: تكريم الأساطير سبب تأخر صفقات بايرن.. سنستثمر كثيرا الصيف المقبل

كشف نيكو كوفاتش المدير الفني لـ بايرن ميونيخ، عن سبب دخول بايرن ميونيخ سوق الانتقالات الصيفية الماضية بشكل جاد.

المدرب الكرواتي الذي يقود الزعيم البافاري في موسمه الأول، أرجع الأمر إلى رغبة الإدارة في عدم التخلي عن نجوم الفريق المخضرمين احتراما لمسيرتهم.

وصرّح كوفاتش لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لم نحدث ثورة في قائمة الفريق بعد، ولكن سنقوم باستثمارات ضخمة في الصيف المقبل. حسن صالحمدزيتش حضر قبل عام ونصف، وأنا حضرت العام الماضي".

وأضاف: "كم أنفق بايرن هذا الموسم؟ فقط 10 ملايين يورو لإحضار ألفونسو دافيز، عليكم أن تكونوا عادلين في تحليلاتكم. أولي هونيس قال إن هناك لاعبين كانوا علامة في تاريخ هذا النادي ويجب أن يحظوا بوداع لائق، لهذا لم أتقدّم بطلبات كبيرة في الشراء، ولكن الأمور ستكون مختلفة الآن".

وأشاد كوفاتش بالشاب كاي هافيرتس نجم باير ليفركوزن: "إنه موهبة حقيقية، لاعب عظيم وسيغادر باير ليفكروزن عاجلا أم آجلا، سيكون نجما كبيرا، لا أشك في ذلك".

وعن هزائمه في مواجهة دورتموند وأياكس وليفربول: "الأمر راجع لجودة المنافسين المرتفعة للغاية. في دورتموند كنا قريبين من الفوز في الشوط الأول. وأمام أياكس توجب علينا الفوز. أما ليفربول فلم نقدّم أمامه مستوى جيدا".

كوفاتش سُئل عن كونه ليس مدربا مهووسا بالتكتيك مثل بيب جوارديولا أو تومس توخيل، فأجاب: "هذا ليس حقيقيا، في فرانكفورت اعتبروني مهووسا بالتكتيك لأني لعبت بعدة أساليب".

وواصل: "عندما أتيت إلى ميونيخ، كان هناك نظاما موضوعا منذ حقبة لويس فان خال، وتم تعديله بواسطة بيب جوارديولا. اللاعبون يشعرون بالراحة في هذا النظام، ولذا ليس هناك حاجة إلى تغييرات كبيرة. عدم تغييري للنظام التكتيكي في الفريق لا يعني عدم مقدرتي على ذلك".

وعن مستقبله إن لم يظفر بلقب الدوري: "أولي هونيس قال إنه لن يمانع خسارة الدوري، ولذا لن تكون نهاية العالم إن لم نظفر باللقب. لقد قاتلنا وعدنا من فارق بلغ 9 نقاط، لم يعتقد أحد أننا قادرين على العودة".

بايرن يحتل المركز الثاني في الدوري الألماني برصيد 61 نقطة، ويتواجد في نصف نهائي كأس ألمانيا، بينما خرج من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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