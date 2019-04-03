مؤتمر حسام حسن: الحكم لم يوافق أن نعود أمام "المنافس".. لو ركلة الجزاء لنا كانت ستحدث أزمة

قال حسام حسن المدير الفني لسموحة إن حكم مباراة فريقه ضد الزمالك كان سببا رئيسيا في الهزيمة التي تلقاها في مواجهة الفريقين.

وخسر سموحة أمام الزمالك اليوم الأربعاء في ملعب بتروسبورت بهدف دون رد في الجولة 24 من الدوري.

وتحدث حسام حسن في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "الحكم لم يكن راضيا أن نتعادل أو نفوز وجعل المباراة تسير مثلما أراد المنافس".

وواصل "ركلة الجزاء التي احتسبت علينا لو كانت لصالحنا كانت ستحدث أزمة".

وأضاف مدرب سموحة "أشعر بالضيق لأن الحالة الفنية للمنافس لم تكن جيدة وكان من السهل أن نعود في المباراة لو كان الفريق يتحلى بالثقة فقط".

وأردف "أبارك للمنافس والآن نحن أي نقطة ستصنع الفارق لنا".

وعن مصيره مع سموحة قال: "لن أرحل إلا حال طلب فرج عامر رئيس النادي مني ذلك، ويجب علي الإشادة به فهو أعظم رئيس نادي عملت معه بعد الراحل سيد متولي في المصري".

أما عن معاناة سموحة وصراعه المستمر في النجاة من الهبوط قال: "لم أدرب أي فريق إلا وهو يعاني واعتدت على ذلك وأثق في قدرتنا على تحسين النتائج".

ويحتل سموحة المركز الـ16 وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة بعدما خاض 27 لقاء.

وفي نهاية المؤتمر طُلب من حسام حسن توجيه رسالة إلى جماهير الزمالك وسبب عدم ذكره اسم النادي وهذه كانت أول مرة يذكر فيها اسم النادي بدلا من استخدام كلمة المنافس وقال: "أقول لكل جماهير الزمالك العظيمة المحترمة التي لا تسبني تحياتي لكم جميعا ولا أقول اسم النادي لأن البعض يحزن حينما نقول أهلي أو زمالك".

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