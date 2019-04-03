محمد فوزي: الفوز على المقاولون سيساعد الإسماعيلي على الوصول للمربع الذهبي

الأربعاء، 03 أبريل 2019 - 20:16

كتب : ياسر الشريف

محمد فوزي الإسماعيلي

قال محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي إن فريقه يسعى لاستغلال الدافع المعنوي الكبير الذي يشعر به اللاعبين جراء الفوز على المقاولون العرب للوصول للمربع الذهبي.

محمد فوزي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وكان الإسماعيلي تغلب على المقاولون العرب أمس الثلاثاء بهدفين مقابل لا شيء في ملعب الجيش بالسويس لحساب الجولة 26 من الدوري المصري.

وتحدث فوزي قائلا: "هدفنا حصد أكبر عدد ممكن من النقاط للانطلاق إلى المربع الذهبي".

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وتابع "الفوز على المقاولون جاء في وقت هام خاصة عقب توديع دوري أبطال إفريقيا".

وأتم "نفعل كل شيء من أجل إسعاد جماهير الإسماعيلي وأعمل بكل قوة من أجل بسبب تدريبات سعفان الصغير لي".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في الدوري بعدما خاض 23 لقاء وحصد 35 نقطة.

ويفصل الإسماعيلي عن المصري صاحب المركز الرابع سبع نقاط وللدراويش ثلاث مباريات أقل.

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الإسماعيلي محمد فوزي

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