كشف سمير حلبية رئيس النادي المصري عن حصول ناديه على وعود من الشركة الراعية لصرف مستحقات الفريق المتأخرة.

وقال سمير حلبية في تصريحات لـ FilGoal.com: "نسعى للحصول على مستحقاتنا المتأخرة من الشركة الراعية، وقد حصلنا على وعود لصرف الأقساط المتأخرة خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف "المبالغ المستحقة من الشركة ستساعدنا على مواصلة دعم الفريق في الاستمرار بالمراكز المتقدمة بالدوري".

حلبية أتبع "ننتظر مئوية النادي المصري خلال العام المقبل، ونتمنى أن تكون حدث كبير يليق بتاريخ النادي و جماهيره".

وأوضح "المئوية ليست مباراة كرة قدم فقط مع أحد الفرق الخارجية، ولكن احتفاليات كبيرة على مدار عام بأكمله تشمل كل بورسعيد".

رئيس المصري واصل "يتولى ملف المئوية، السيد كامل أبو علي رئيس النادي الأسبق، وهو شخص قادر على تنظيم حدث ضخم يليق بإتمام المصري لمئة عام في ٢٠٢٠".

وأتبع "نحاول توفير كافة المعلومات الخاصة بحالة الاستاد لإرسالها إلى الجهات المعنية بالتطوير حتى يعود الوضع أفضل مما كان عليه ملعب النادي المصري التاريخي".

حلبية أتم "كلنا ثقة في اهتمام الدولة بتطوير الاستاد بالتزامن مع عمليات تطوير استادات مصر لاستقبال بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر، ونتمنى أن تخرج بصورة مشرفة".

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك يوم 11 أبريل الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

اقرأ أيضا:

عامر حسين لـ في الجول: أتقدم بشكوى لأبو ريدة ضد تصريحات أعضاء اتحاد الكرة "المثيرة للمشاكل"

صن داونز: نعاين استاد السويس حاليا.. ولا نعلم شيء عن رفض الأهلي اللعب فيه

كلوب: صلاح ليس منزعجا من الانتقادات.. واحتسبت هدف توتنام له

الأهلي: عبد الحفيظ يبلغ الشحات بالعقوبة.. واللاعب يعتذر ويؤكد احترامه لرؤية الجهاز

قائمة الأهلي – الشحات يسافر لمواجهة صن داونز.. وعودة حمدي فتحي