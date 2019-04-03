تشكيل سموحة – الثلاثي الأجنبي أساسي أمام الزمالك

يتواجد الثلاثي الأجنبي ديريك نسيبامبي، وأوميد أوكري، وإيدي أومومو في تشكيل سموحة الأساسي أمام الزمالك.

أعلن حسام حسن مدرب نادي سموحة، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري.

وشهد تشكيل الزمالك، تواجد ديريك نسيبامبي في خط الهجوم، فيما يبدأ كريم يحيى كظهير أيمن وأحمد صبحي في مركز الظهير الأيسر.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: كريم يحيى - السيد فريد – محمود منصور – أحمد صبحي.

الوسط: إسلام صالح – محمود سامي.

أمامهم: إيدي أومومو - أوميد أوكري - شريف رضا

الهجوم: ديريك نسيبامبي.

فيما جاءت دكة البدلاء كالتالي: أحمد الشيخ – محمد حمدي زكي – عمرو بركات – عمرو الحبشي – محمد كاناريا – أحمد مصطفى "زيزو" – شيخ بامبا.

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