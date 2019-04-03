تشكيل الزمالك – بهاء مجدي ظهير أيسر.. وبوطيب يقود الهجوم أمام سموحة

الأربعاء، 03 أبريل 2019 - 17:58

كتب : أحمد شوقي

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف طارق حامد في المقاولون العرب

يقود خالد بوطيب المهاجم المغربي لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، فيما يغيب عبد الله جمعة عن الفريق ويحل بهاء مجدي بدلا منه.

أعلن كريستيان جروس المدرب السويسري لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

وسيتواجد بهاء مجدي كظهير أيسر للزمالك خلال اللقاء، فيما يستمر حازم إمام ظهير أيمن بدلا من حمدي النقاز.

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وجاء تشكيل الزمالك أمام سموحة كالتالي:

حارس: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: بهاء مجدي – محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – حازم إمام.

الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد.

أمامهم: محمود عبد المنعم "كهربا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: خالد بوطيب.

من جهة أخرى، تواجد محمد إبراهيم على دكة البدلاء لأول مرة منذ شهر يناير الماضي.

وجاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي:

حارس: عماد السيد.

الدفاع: محمود علاء - حمدي النقاز.

الوسط: محمد إبراهيم - محمود عبد العزيز - إبراهيم حسن.

الهجوم: عمر السعيد.

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