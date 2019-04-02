سباليتي: إيكاردي بالنسبة لـ إنتر مثل ميسي ورونالدو معا.. سيبدأ ضد جنوى

في إشارة إلى أن الأمور أصبحت أكثر سلمية داخل قلعة إنتر ميلان، أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني للنيرياتزوري أن قائد الفريق ماورو إيكاردي سيبدأ مباراة الفريق ضد جنوى غدا الأربعاء في الجولة الـ30 للدوري الإيطالي.

النادي قد سحب شارة القيادة من إيكاردي في فبراير الماضي، ليبتعد عن الفريق لمدة 6 أسابيع دون أن يتدرب.

ولكن إيكاردي سيعود حسبما قال سباليتي في المؤتمر الصحفي للمباراة حيث شرح: "عمل بيبي ماروتا (المدير الرياضي للنادي) كان هاما في تقريب وجهات النظر. الآن إيكاردي في وضع يسمح له بمساعدة الفريق".

وأضاف "بالنسبة لفريقنا، ماورو إيكاردي يمثل لنا ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو معا".

ولكنه شدد "ولكنه ليس وحيدا في الفريق، إيكاردي يستطيع قيادة الفريق للأمام إذا كان في الملعب. عندما تدرب وتوقف عن الكتابة على وسائل التواصل استرجع مكانه في الفريق".

وعن رسالة مجموعات الأولتراس الداعمة للفريق والتي طالبت برحيل الأرجنتيني قال: "هذا من حقهم، هم يرون الأمور بطريقتهم، لقد حصل على دفعة من الفريق والأمر انتهى. الآن يحتاج للتدرب والتعرق من أجل الفريق".

ويحتل إنتر المركز الثالث في الدوري الإيطالي بـ53 نقطة، متصدرا سباق التأهل لدوري الأبطال وخلفه ميلان بـ51 نقطة ولاتسيو وأتالانتا بـ48 نقطة.

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