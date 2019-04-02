لا يمانع أليكساندر ياكوبزن المحترف المصري في نورشوبيج السويدي اللعب في الدوري المصري يوما ما، وكذلك تحدث الجناح الذي لعب دولية واحدة تحت قيادة هيكتور كوبر عن المنتخب وتوقعاته له في كأس الأمم الإفريقية.

ياكوبسن أجرى حوارا مع FilGoal.com، وهذا نصه..

في البداية أخبرنا عن وضع فريقك نورشوبينج في الدوري السويدي؟

لقد أنهينا بطولة الدوري الموسم الماضي في المركز الثاني وعلى بعد نقطتين من أيك سولنا صاحب المركز الأول، وهو ما يعني تأهلنا للدوري الأوروبي.

نورشوبينج ناد كبير في اسكندنافيا، والجميع سعداء بأدائنا العام الماضي.

لقد بدأت مع المدرب الحالي بقوة، ولكن في الآونة الأخيرة قلت مشاركاتك، فما السبب؟

نحن ما زلنا في انطلاقة الدوري، وفي المباريات التحضيرية قبل بداية الموسم الجديد لم أحصل على دقائق اللعب التي أطمح لها، وهو ما لا يتمناه أي لاعب بكل تأكيد، ولكني أتدرب جيدا وأعمل بجدية.

ماذا عن منتخب مصر؟ هل يتابعك أو يتحدث معك أي فرد من أفراد الجهاز الفني؟

لا، في الحقيقة لم أتلق أي اتصال من أي من أعضاء الجهاز الفني الحالي، ولا يوجد أي تواصل معي مع منتخب مصر منذ مباراة توجو التي خضتها تحت قيادة هيكتور كوبر في مارس من العام الماضي.

ما هي خطوتك القادمة؟ هل ستستمر مع نورشوبينج؟

عقدي مستمر مع الفريق حتى الصيف المقبل، واسمح لي أنا لست الشخص الذي يحب أن يتحدث عن العروض المقدمة له من الأندية الأخرى طالما لدي عقد مع ناد وأرتدي قميصه.

وهل يمكن أن نراك في الدوري المصري؟

أنا لا أغلق الباب أمام أي شيء يخص مستقبلي، وأنا منفتح على فكرة اللعب في مصر إذا سمح الوضع بذلك ولكن بشرط أن يكون العرض المقدم لي جيدا.

وبما أننا نتحدث عن مصر، ما هي توقعاتك للمنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية؟

مصر أمة كبيرة مدهشة، والشعب المصري يتوقع دائما الكثير من فريقنا، ومن جانبي فالمنتخب له كل الدعم مني سواء كنت بين صفوفه أو خارج صفوفه. والبطولة الحالية ستكون بطابع خاص كونها على أرض مصر، لذلك آمل أن يحظى جميع المصريين بالسعادة والفخر بما سيقدمه الفريق، فلدينا الكثير من اللاعبين الجيدين، وتوقعي أن نؤدي بشكل رائع ونصل للأدوار النهائية.

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