تشكيل سيتي - دي بروين يبدأ وجوندوجان أساسي أمام فولام

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل الفريق أمام فولام في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد ألكساندر زينشينكو على الجبهة اليسرى لسيتي فيما يقود الهجوم الثلاثي بيرناردو سيلفا ورحيم سترلينج وسيرخيو أجويرو.

وبدأ البلجيكي كيفن دي بروين المباراة أساسيا بعد تعافيه من الإصابة فيما يجلس فيرناندينيو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الفريق السماوي كالآتي.

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش.

الدفاع: كايل ووكر، نيكولاس أوتاميندي، إيمريك لابورتي، ألكساندر زينشينكو.

الوسط: بيرناردو سيلفا، إلكاي جوندوجان، كيفن دي بروين.

الهجوم: رحيم سترلينج، سيرخيو أجويرو، بيرناردو سيلفا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الترتيب برصيد 74 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول الذي لعب مباراة أكثر.

أما فولام فيتواجد في المركز الـ19 (قبل الأخير) برصيد 17 نقطة من 31 مباراة.

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