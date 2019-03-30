الكشف عن - قائد طائرة سالا كان يعاني من عمى ألوان

السبت، 30 مارس 2019 - 12:57

كتب : FilGoal

سالا

أسابيع مرت على وفاة إيمليانو سالا مهاجم نانت الفرنسي الذي رحل عن عالمنا بينما كان يستقل طائرة للتوجه نحو كارديف للانضمام إلى ناديه الجديد.

إيميليانو سالا

النادي : كارديف سيتي

وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في نسختها الويلزية كشفت عن تفاصيل تخص دافيد إيبوتسون قائد الطائرة التي تحطمت في بحر المانش.

وكشفت بي بي سي عن أن إيبوتسون كان يعني من عمى ألوان والذي كان يمنعه من الإقلاع بالطائرات ليلا.

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ليس ذلك فقط، السلطات التنظيمية المسؤولة ذكرت للهيئة البريطانية أن إيبوتسون لم يكن يملك رخصة ليلية في رخصته الخاصة للطيران، وأنه كان يتوجب عليه ارتداء نظارة للرؤية القريبة.

وأوضح مصدر لبي بي سي أن رخصة إيبوتسون كان مصرح له فيها بالطيران نهارا فقط إذ أن عمى الألوان الذي كان مصابا به لم يكن ليسمح له بالتمييز بين اللونين الأخضر والأحمر وهما الضروريان في عملية الإقلاع ليلا.

وأضاف المصدر "أن الإقلاع بالطائرة خارج تلك القيود المفروضة تجعله ما حدث غير قانوني ما يعني حرمان الطيار من تأميناته".

سالا البالغ من العمر 28 عاما ودع زملاؤه في فريق نانت الفرنسي قبل استقلال طائرة متجهة لمدينة كارديف لإتمام انتقاله للفريق الإنجليزي في صفقة قدرت قيمتها بـ15 مليون جنيه إسترليني وهو الرقم الأكبر في تاريخ كارديف الملقب بالطيور الزرقاء.

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إيمليانو سالا

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