الدرندلي رئيسا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا.. ولاسارتي يقرر الاستمرار في معسكر مغلق

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف خالد الدرندلي أمين الصندوق برئاسة بعثة فريق الكرة التي تتوجه إلى جنوب إفريقيا يوم 3 أبريل القادم استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي يوم 6 من الشهر ذاته في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي بعد تصدّره مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط في منافسات دور المجموعات.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حدد يومي 6 و13 أبريل القادم موعدا لمواجهتي الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وعلى جانب آخر قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاستمرار في معسكره المغلق في الإسكندرية عقب انتهاء مباراة الزمالك اليوم وذلك استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء اليوم السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع عشر بمسابقة الدوري الممتاز.

ويؤدي الفريق الأول مرانه غدا الأحد بدون راحة؛ استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري التي تقام يوم الثلاثاء المقبل، في إطار مواجهات بطولة الدوري العام.

وعقب مواجهة الزمالك يبدأ الأهلي الاستعداد لمواجهة الاتحاد قبل السفر يوم 3 أبريل إلى جنوب إفريقيا لملاقاة فريق صن داونز في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويجهز أليخاندرو، مخطط أحمال الفريق برنامجا بدنيا للتخلص من حالة الاجهاد، على أن يبدأ تنفيذه في مران الفريق غدا.

ويسعى الجهاز الفني لتخفيف الحمل البدني عن اللاعبين خاصة المجموعة التي تشارك بشكل أساسي في مباراة الزمالك التي تقام مساء اليوم.

وسبق أن عقد الجهاز الفني عدة جلسات للتحضير للفترة المقبلة خاصة أن الفريق يلعب اليوم أمام الزمالك ثم الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل قبل 24 ساعة من السفر إلى جنوب إفريقيا للاستعداد لمواجهة صن داونز التي تقام يوم 6 أبريل في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق محاضرتين اليوم مع اللاعبين قبل التوجه إلى استاد برج العرب استعدادا لمواجهة الزمالك.

ويعقد لاسارتي، محاضرة مع اللاعبين بعد تناول وجبة الغداء، على أن يعقبها محاضرة أخرى قبل التحرك من فندق الإقامة.

ويتحدث لاسارتي مع اللاعبين عن الأمور الفنية الخاصة بمواجهة الزمالك ومنح تعليمات النهائية للاعبين الذين سيتم الدفع بهم في التشكيل الأساسي وفقا لخطة المباراة.

اقرأ أيضا:

بين معضلة الهدف الثاني وتسلق الجبل.. الزمالك ضد الأهلي

من يشارك في الهجوم؟ اختر بنفسك تشكيل الزمالك أمام الأهلي

من يشارك في وسط الملعب؟ اختر بنفسك تشكيل الأهلي أمام الزمالك

تقرير: كوتينيو أخبر زملاءه برغبته في الرحيل.. وبرشلونة يتمسك به

كيف انتهت آخر قمة بين مدربين أجنبيين