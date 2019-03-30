إيديرسون: مانشستر سيتي قادر على تحقيق حلم الرباعية

يؤمن البرازيلي إيديرسون مورايش حارس مرمى مانشستر سيتي بقدرة فريقه على تحقيق الرباعية خلال الموسم الجاري رغم اعترافه بصعوبة المهمة.

مانشستر سيتي ينافس ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي، ووصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتوج بكأس رابطة المحترفين، كما وصل لنهائي كأس الاتحاد.

وقال إيديرسون لشبكة سكاي سبورتس قبل مواجهة فولام يوم السبت بالدوري: "إنه الشهر الأكثر صعوبة وحسما في الموسم. لدينا العديد من المباريات المهمة المقبلة ولكن الفريق جاهز".

وأضاف "التوقف الدولي كان جيدا للفريق من أجل تعافي بعض اللاعبين، لذا نحن جاهزون ومركزون لما هو مقبل".

وعن المنافسة في دوري الأبطال والتي ودعها الفريق في مثل هذا التوقيت الموسم الماضي على يد مواطنه ليفربول "نعلم أنه في دوري الأبطال أو مسابقات الكؤوس لا يمكنك ارتكاب الأخطاء".

وأشار "في مباراة ليفربول الموسم الماضي ارتكبنا بعض الأخطاء في المباراة الأولى وقد كلفنا ذلك كثيرا، ولكن أعتقد الآن أننا أصبحنا أكثر خبرة ونضجا، وبإمكاننا تجنب ارتكاب الأخطاء في المواجهات الحاسمة".

وشدد "أظن أن دوري الأبطال حلم يمكننا تحقيقه. هناك العديد من الفرق الكبيرة ودعت البطولة ولكن هذا يعني أن المتواجدين الآن كانوا أفضل منهم. تحقيق البطولة هدفنا ولكن علينا تخطي المواجهة المقبلة أولا، ومن ثم تمني الوصول للنهائي".

قبل أن يستدرك "مجددا، نحن على علم بمدى صعوبة الأمر ولكن الفريق جاهز وسوف نكون سعداء للغاية إن تمكنا من التتويج باللقب الأوروبي".

أما بشأن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي "بالطبع نحتاج لأن نكون أكثر تركيزا ونتعامل مع الضغط بطريقة أفضل، ولكننا نعلم ما يتوجب فعله: تحقيق الفوز في كل مباراة من الآن وحتى نهاية المسابقة. يجب علينا الفوز دون النظر للمنافس".

حارس بنفيكا السابق أوضح "لا يوجد فريق قادر على تفادي إهدار النقاط في هذه المرحلة من الموسم، لذا أشعر أن كلا الفريقين (سيتي وليفربول) يشعران بالضغط، ولا يهم من سيلعب قبل الآخر".

المدرب بيب جوارديولا صرح في يناير الماضي عن إمكانية تحقيق الرباعية بأن التفكير في ذلك سخيف، ولكنه بات أقرب للواقع الآن، ومورايش لم يستبعد الفكرة.

وقال الدولي البرازيلي: "أظن أنه حلم ممكن كهدف نهائي. شخصيا هو حلم بالنسبة لي وأظن أننا قادرين على تحقيقه مع معرفتنا بأنه سيكون صعبا للغاية ومعقدا".

وأتم مستدركا "لكن الفريق في حالة جيدة وطالما نحافظ على تركيزنا في كل مباراة فأعتقد أننا نحظى بفرصة تحقيق ذلك".









































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