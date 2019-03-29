بالفيديو - يا رباااااه! هدف مارادوني تاريخي للدوسري في دربي ملتهب بين الهلال والنصر

هدف أدخله التاريخ من أوسع أبوابه، سالم الدوسري راوغ الحارس في مسافة قدرها نصف متر قبل أن يسدد الكرة في شباك النصر مسجلا هدفا مارادونيا.

انطلق لاعب السعودية، لا يقدر أحد على إيقافه، واقتحم منطقة الجزاء وراوغ المدافع ثم تغلب على الحارس، ثم سدد في المرمى مدركا التعادل للهلال بنتيجة 2-2 في دربي ملتهب في الرياض.

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والهدف هو الخامس في الموسم الحالي مع فريق الزعيم للاعب البالغ عمره 27 عاما.

والهدف رقم 21 في المباراة رقم 107 التي يشارك فيها اللاعب بالبطولة السعودية.

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