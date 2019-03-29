بالفيديو - يا رباااااه! هدف مارادوني تاريخي للدوسري في دربي ملتهب بين الهلال والنصر

الجمعة، 29 مارس 2019 - 21:34

كتب : FilGoal

سالم الدوسري - الهلال

هدف أدخله التاريخ من أوسع أبوابه، سالم الدوسري راوغ الحارس في مسافة قدرها نصف متر قبل أن يسدد الكرة في شباك النصر مسجلا هدفا مارادونيا.

انطلق لاعب السعودية، لا يقدر أحد على إيقافه، واقتحم منطقة الجزاء وراوغ المدافع ثم تغلب على الحارس، ثم سدد في المرمى مدركا التعادل للهلال بنتيجة 2-2 في دربي ملتهب في الرياض.

طالع المباراة في دقائقها الأخيرة من هنا

أخبار متعلقة

السقوط الثالث على التوالي لـ حسام حسن.. دجلة يضرب سموحة ويقفز للمركز العاشر لا يوجد مستفيد.. الإسماعيلي وإنبي يتعادلان سلبيا النجم الساحلي يبلغ نهائي البطولة العربية لأول مرة كارتيرون: كان يمكننا الانتصار بأكثر من هدفين ضد الترجي.. خطتنا كانت المرتدات

والهدف هو الخامس في الموسم الحالي مع فريق الزعيم للاعب البالغ عمره 27 عاما.

والهدف رقم 21 في المباراة رقم 107 التي يشارك فيها اللاعب بالبطولة السعودية.

طالع أيضا

تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي

ماذا قال توتي عن صلاح؟

أون سبورت: حكم لقاء المقاولون والمصري رش مياه في بقع معينة بالملعب

جزر القمر تطالب كاف بالمشاركة في كأس إفريقيا بدلا من الكاميرون

واقعة مثيرة عن حكم لقاء القمة

سالم الدوسري الهلال

نرشح لكم

أخر الأخبار

من يشارك في الهجوم؟ اختر بنفسك تشكيل الزمالك أمام الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
من يشارك في وسط الملعب؟ اختر بنفسك تشكيل الأهلي أمام الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
بين معضلة الهدف الثاني وتسلق الجبل.. الزمالك ضد الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
أحمد علي: أحلم بالانضمام لـ المنتخب.. ولا أُحب جملة "الحصول على فرصة" 3 ساعة | الدوري المصري
ملف القمة - المراجعة النهائية قبل الدربي المرتقب بين الزمالك والأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات السبت 30-3-2019 والقنوات الناقلة.. يوم القمة 3 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حكم القمة.. صاحب واقعة مُثيرة "مُستحيل تصديقها" الذي يُصلي حتى لا يتلقى رشاوى! 2 المنتخب يكشف لـ في الجول سبب إصابة محمود علاء وطارق حامد.. وموقفهما من القمة 3 طالع القناة الناقلة ومعلق مباراة مصر والنيجر 4 قائمة الأهلي – ظهور صالح جمعة وغياب هشام محمد استعدادا للزمالك

قد ينال إعجابك