كارتيرون: كان يمكننا الانتصار بأكثر من هدفين ضد الترجي.. خطتنا كانت المرتدات

تحدث باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي عقب تتويجه بلقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي، مشيرا إلى "وضعنا خطتنا ونجحنا في تنفيذها بنجاح".

الرجاء توج بطلا للسوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف. (طالع التفاصيل)

وقال كارتيرون: "لعبنا بصفوف مكتملة لأول مرة بعد فترة طويلة من الإصابات".

وأضاف في تصريحاته مع بي إن سبورتس عقب المباراة "وضعنا خطتنا أمام الترجي باللعب على المرتدات، ونجحنا في تنفيذها بنجاح".

وواصل "كان يمكننا الانتصار بفارق أكثر من هدفين أمام الترجي".

وهنأ كارتيرون جماهير الرجاء، قائلا: "أنا سعيد للغاية من أجل الجماهير ومن أجل اللاعبين عقب التتويج باللقب".

وشدد "الأهم الآن هو الوصول لدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل. نمتلك حافزا كبيرا الآن وهدفنا إنهاء الدوري في المركز الثاني والوصول لدوري الأبطال".

الوداد يغرد وحيدا في صدارة الدوري بـ 49 نقطة ويليه حسنية أغادير بـ 33 نقطة واتحاد طنجة بـ 33 نقطة ثم الرجاء بـ 31 نقطة.

الدوري الذي ينتهي بعد مرور 30 جولة، شهد لعب الرجاء لـ 19 مباراة على عكس حسنية أغادير واتحاد طنجة 21 مباراة، والوداد 22 مباراة.

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