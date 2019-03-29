بالصور – دربي مشتعل قبل أن يبدأ.. دخلات رائعة لجماهير الهلال والنصر

الفارق في الصدارة نقطتين فقط ومباراة ستحسم هوية المتصدر إذن حان وقت الجمهور ولبى النداء بالفعل.

وكشفت جماهير النصر والهلال النقاب عن دخلات رائعة قبل انطلاق دربي الرياض الذي يقام اليوم الجمعة في ملعب الملك فهد لحساب الجولة 25 من الدوري السعودي.

جمهور النصر اعتمد على الشماريخ مع رفع تيفو كُتب عليه "نصراوي إلى الأبد".

أما جمهور الهلال فاعتمد على تيفو كُتب عليه باللغة الإنجليزية "Blue Wave" أي الموج الأزرق.

ويتصدر الهلال الدوري السعودي برصيد 57 نقطة بفارق نقطتين فقط عن النصر.

ويقام الدوري السعودي بمشاركة 16 فريقا ويتبقى على النهاية خمس لقاءات.





























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