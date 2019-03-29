+90.. المصري يحرم المقاولون من الانتصار بسيناريو قاتل

كان المصري في طريقه لتلقي هزيمته الثانية في الموسم الجاري من الدوري تحت قيادة مدربه إيهاب جلال لكن إثارة الوقت المحتسب بدل من الضائع كانت لها كلمة أخرى.

وتعادل المصري إيجابيا مع مضيفه المقاولون العرب إيجابيا بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة في ملعب الجيش بالسويس لحساب الجولة 27 من الدوري.

افتتح فاروق كابور لاعب المقاولون أهداف المباراة بطريقة رائعة للغاية من ركلة مقصية جميلة في الدقيقة 19.

وأدرك المصري التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول سجلها إسلام عيسى بنجاح.

وفي الشوط الثاني سجل أحمد علي هدف انتصار المقاولون في الدقيقة 75 بتسديدة قوية ارتطمت بمدافع المصري محمد كوفي قبل أن تسكن الشباك.

وبدا أن اللقاء حُسم بالفعل وكتيبة المدرب عماد النحاس في طريقها لحصد النقاط الثلاثة.

لكن مرة أخرى وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع وبالتحديد في الدقيقة الخامسة سجل أوستين أموتو هدف التعادل للمصري قبل أن يطلق إبراهيم نور الدين حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة.

وواصل أحمد علي صدارته لهدافي الدوري إذ رفع رصيده لـ14 هدفا ليبتعد عن ملاحقيه خالد قمر ومحمود علاء بفارق هدفين.

ورفع المصري رصيده إلى 42 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب بعدما خاض 26 لقاء وبفارق ست نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث لكن الأخير خاض 24 لقاء فقط.

أما المقاولون فوصل رصيده إلى 36 نقطة يحتل بهم المركزز السادس بعدما خاض 26 لقاء ويبتعد عن مصر المقاصة صاحب المركز الخامس بثلاث نقاط.

ويعد هذا هو التعادل الثاني للمقاولون في الدوري بعدما تعادل مع الزمالك في الجولة السابقة بالنتيجة ذاتها.

أما المصري فهذا هو أول تعثر له منذ خمس مباريات بعدما تعادل بالنتيجة ذاتها مع الاتحاد السكندري.

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