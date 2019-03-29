تقرير: أرسنال يعرض على تشيك منصبا تدريبيا.. وتشيلسي في الصورة

الجمعة، 29 مارس 2019 - 18:15

كتب : FilGoal

بيتر تشيك

أشهر قليلة وتنتهي مسيرة الحارس المخضرم بيتر تشك بعدما أعلن في شهر يناير الماضي نيته الاعتزال رسميا.

لذا عرض أرسنال على تشك منصبا تدريبيا عقب تعليق حذائه وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

ولكن أوضح التقرير أن أرسنال يتخوف من رفض تشك وأن يعود لصفوف فريقه السابق تشيلسي إذ أن النادي الأزرق ينوي عرض منصبا تدريبيا على الحارس صاحب الـ36 عاما أو أن يصبح سفيرا له.

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وكان تشك رحل عن تشيلسي عام 2015 بعدما فقد مركزه لصالح ثيبوت كورتوا آنذاك وانضم إلى صفوف أرسنال بعدما أعرب عن رغبته في عدم مغادرة العاصمة الإنجليزية لندن.

وفي ذلك الوقت قرر تشيلسي السماح لتشك الانضمام لصفوف غريمه في بادرة جيدة بسبب ولائه للنادي طوال فترة ارتدائه لقميصه.

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