خاص سمير كمونة يختار لـ في الجول لاعبا يتمناه من الزمالك للأهلي وآخر يقلقه.. وذكرى لا ينساها

الجمعة، 29 مارس 2019 - 17:42

كتب : أحمد شاكر

كمونة‎

من هو اللاعب الذي يتمنى سمير كمونة مدافع الأهلي السابق ضمه من الزمالك لصفوف فريقه؟ ومن هو اللاعب الذي يقلقه من المنافس الأبيض قبل الدربي؟

تحدث سمير كمونة لـFilGoal.com قائلا: "فرجاني ساسي هو من أتمنى ضمه للأهلي فهو لاعب رائع للغاية".

وتابع "أما اللاعب الذي يجعلني أشعر بالقلق فهو طارق حامد".

أخبار متعلقة

محمد أبو العلا يختار لـ في الجول لاعبا يضمه من الأهلي للزمالك.. ورسالة هامة لجروس معتز إينو يختار لـ في الجول لاعبا من الزمالك ينضم للأهلي.. ويحكي عن طلب غريب لعاشور ربيع ياسين يختار لـ في الجول: أخطر لاعب في الزمالك.. ولماذا لا يضم أي من الأبيض للأهلي اختر تشكيل الزمالك أمام الأهلي في الدربي اختر تشكيل الأهلي أمام الزمالك في الدربي

وعن نصائحه لمارتين لاسارتي مدرب الأهلي قال: "يجب أن يعي أن لقاء القمة غير أي مواجهة أخرى بالدوري وعليه الاستعانة بكل اللاعبين أصحاب الخبرات ليساعدوه على تحقيق نتيجة إيجابية في تلك المباراة".

أما عن عودة الأهلي للمنافسة على لقب الدوري قال: "الأهلي جاء من بعيد من القاع للصدارة وإن فاز فهو سيتصدر ونحن نعرف إنه حال تصدره فمن الصعب أن يفرط فيما وصل إليه".

وبسؤاله عن أبرز ذكرياته في الدربي قال: "كنا نتخلف عن الزمالك بتسع نقاط وعلينا الفوز عليهم في المواجهة التي ستجمعنا وبالفعل انتصرنا 3-1 وبعدها سقط الزمالك مجددا ونحن توجنا بالدوري".

أما عن هدف لا ينساه في شباك الزمالك قال: "كنت ألعب مع المصري وليس الأهلي وكان ذلك في نصف نهائي كأس مصر وسجلت هدف الفوز الذي صنعه لي حسام حسن".

طالع أيضا

تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي

ماذا قال توتي عن صلاح؟

أون سبورت: حكم لقاء المقاولون والمصري رش مياه في بقع معينة بالملعب

جزر القمر تطالب كاف بالمشاركة في كأس إفريقيا بدلا من الكاميرون

واقعة مثيرة عن حكم لقاء القمة

الأهلي الزمالك سمير كمونة في الدوري في القمة

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0) - (0) إنبي.. سموحة (0) - (0) دجلة 34 دقيقة | الدوري المصري
+90.. المصري يحرم المقاولون من الانتصار بسيناريو قاتل 42 دقيقة | الدوري المصري
فالفيردي: ميسي يلعب مصابا منذ عيد الميلاد 49 دقيقة | أوروبا
أبو تريكة عن كارتيرون: لا أُحب من يُقدم كرة القدم في معلبات 51 دقيقة | إفريقيا
تقرير: أرسنال يعرض على تشيك منصبا تدريبيا.. وتشيلسي في الصورة ساعة | أوروبا
أبو تريكة: الأهلي كلفني بمراقبة لاعبين من الرجاء سابقا.. رشحت لهم النسخة المغربية من طارق التائب ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 المنتخب يكشف لـ في الجول سبب إصابة محمود علاء وطارق حامد.. وموقفهما من القمة 2 طالع القناة الناقلة ومعلق مباراة مصر والنيجر 3 حكم القمة.. صاحب واقعة مُثيرة "مُستحيل تصديقها" الذي يُصلي حتى لا يتلقى رشاوى! 4 قائمة الأهلي – ظهور صالح جمعة وغياب هشام محمد استعدادا للزمالك

قد ينال إعجابك