من هو اللاعب الذي يتمنى سمير كمونة مدافع الأهلي السابق ضمه من الزمالك لصفوف فريقه؟ ومن هو اللاعب الذي يقلقه من المنافس الأبيض قبل الدربي؟

تحدث سمير كمونة لـFilGoal.com قائلا: "فرجاني ساسي هو من أتمنى ضمه للأهلي فهو لاعب رائع للغاية".

وتابع "أما اللاعب الذي يجعلني أشعر بالقلق فهو طارق حامد".

وعن نصائحه لمارتين لاسارتي مدرب الأهلي قال: "يجب أن يعي أن لقاء القمة غير أي مواجهة أخرى بالدوري وعليه الاستعانة بكل اللاعبين أصحاب الخبرات ليساعدوه على تحقيق نتيجة إيجابية في تلك المباراة".

أما عن عودة الأهلي للمنافسة على لقب الدوري قال: "الأهلي جاء من بعيد من القاع للصدارة وإن فاز فهو سيتصدر ونحن نعرف إنه حال تصدره فمن الصعب أن يفرط فيما وصل إليه".

وبسؤاله عن أبرز ذكرياته في الدربي قال: "كنا نتخلف عن الزمالك بتسع نقاط وعلينا الفوز عليهم في المواجهة التي ستجمعنا وبالفعل انتصرنا 3-1 وبعدها سقط الزمالك مجددا ونحن توجنا بالدوري".

أما عن هدف لا ينساه في شباك الزمالك قال: "كنت ألعب مع المصري وليس الأهلي وكان ذلك في نصف نهائي كأس مصر وسجلت هدف الفوز الذي صنعه لي حسام حسن".

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