أس: جريزمان أبلغ أتليتكو برغبته في البقاء

على ما يبدو فأننا سنكون على موعد مع حلقة جديدة من مُسلسل مصير أنطوان جريزمان والبقاء في أتليتكو مدريد.

صحيفة AS الإسبانية كشفت وفقا لمصادرها الخاصة "جريزمان أبلغ أتليتكو مدريد بأنه لن يرحل لأي فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

جريزمان كان مرتبطا في وقت سابق بالانتقال إلى برشلونة، قبل أن يُجدد عقده مع فريقه.

والآن وبعد أقل من عام، عاد من جديد اسم جريزمان للارتباط بالانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي.

أنطوان صاحب الـ 28 عاما يمتد عقده مع أتليتكو لـ 2023 مع شرط جزائي بقيمة 200 مليون يورو، سيصبح في شهر يوليو المقبل 120 مليون يورو.

جريزمان تحدث مع مسؤولي أتليتكو ونقل لهم سعادته بالتواجد في صفوف الفريق وإيمانه بأن "نقدر على تحقيق الألقاب تحت قيادة سيميوني"، حسبما كشفت AS.

ولعب جريزمان 39 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 18 هدفا وصناعة 8.

وانضم جريزمان إلى أتليتكو في 2014 قادما من ريال سوسيداد.

منذ انضمامه لـ أتليتكو، شارك أنطوان في 248 مباراة ونجح في تسجيل 130 هدفا وصناعة 48.

ورفع أنطوان لقب الدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني، بقميص أتليتكو، بينما تُوج عامه الماضي الرائع بحصد لقب كأس العالم مع منتخب فرنسا.

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