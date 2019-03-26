مخطط أحمال المنتخب: فخورون بأداء اللاعبين ضد نيجيريا.. استحقوا الفرصة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 - 21:30

كتب : FilGoal

مصر

أشاد بول لورينتي مخطط أحمال منتخب مصر بأداء لاعبي الفراعنة رغم الهزيمة من نيجيريا وديا بهدف دون رد اليوم الثلاثاء.

وتحدث لورينتي لقناة "أون سبورت" عقب المباراة قائلا: "كانت مباراة صعبة جدا ونيجيريا منتخب قوي وصعب ولديه العديد من اللاعبين المميزين المحترفين في أوروبا".

وأضاف "الطقس والملعب شكلا صعوبة أمامنا لكننا فخورون بأداء كل اللاعبين وأنهينا اللقاء بمحاولات لنا على مرمى نيجيريا".

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وشدد مخطط أحمال المنتخب "لو نسينا أول خمس ثواني في المباراة فهي كانت بمثابة اختبار جيد جدا لنا ولكن علينا أن نتحسن أكثر".

وعن ظهور العديد من اللاعبين مع المنتخب لأول مرة قال: "كان علينا إعطاء الفرصة لمن يستحق وسعداء بأدائهم وأظهروا للجميع استحقاقهم للفرصة".

وأكمل "حتى من لم ينضم للمنتخب منذ فترة كبيرة أظهر لنا أنه يمكن الاعتماد عليه".

وأتم مخطط أحمال منتخب مصر حديثه "أمامنا شهرين حتى كأس أمم إفريقيا وسنواصل التخطيط بأفضل شكل".

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