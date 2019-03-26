هشام محمد والشيخ يغادران مران الأهلي للإصابة.. ووليد سليمان يغيب

غادر هشام محمد وأحمد الشيخ لاعبا الأهلي مران الفريق الأحمر الذي أقيم اليوم الثلاثاء للإصابة وذلك في إطار الاستعداد للقاء الزمالك.

وشعر هشام محمد آلام في العضلة الخلفية جعلته يغادر مران وأدى تدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم.

أما أحمد الشيخ فتعرض لكدمة في الركبة وسيخضع لفحص طبي غدا الأربعاء.

وغاب وليد سليمان لاعب الفريق عن المشاركة في المران بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني بسبب ظروف شخصية.

وقال طارق سليمان مدرب حراس المرمى أن محمد الشناوي وعلي لطفي حارسا الفريق جاهزان للقاء القمة.

وأضاف "الشناوي يشارك الآن في المران بصورة طبيعية عقب إتمامه برنامجه تأهيليا".

ويستضيف الزمالك منافسه الأهلي يوم السبت المقبل في ملعب برج العرب في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 17 من الدوري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه الأهلي.

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