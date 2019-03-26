شيلونجو يعود للإسماعيلي الخميس استعدادا للقاء إنبي

الثلاثاء، 26 مارس 2019 - 20:38

كتب : ياسر الشريف

شيلونجو

يعود بينسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلي إلى مصر يوم الخميس المقبل للانضمام لفريقه استعدادا لمواجهة إنبي عقب نهاية إجازته.

وكان شيلونجو غادر مصر للانضمام لمنتخب بلاده ناميبيا للمشاركة في لقاء زامبيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019.

ورغم الهزيمة أمام زامبيا بأربعة أهداف لهدف لكن منتخب ناميبيا تأهل للبطولة الإفريقية بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة على موزمبيق.

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ويستعد الإسماعيلي للقاء إنبي يوم الجمعة المقبلة في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 23 من الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة.

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