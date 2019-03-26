فابريجاس يكشف عن حوار كوميدي مع فييرا بعد تسببه في رحيله عن أرسنال

كشف سيسك فابريجاس لاعب موناكو عن حوار طريف جمعه بباتريك فييرا المدير الفني الحالي لنيس حينما التقيا في الفترة الأخيرة.

سيسك فابريجاس النادي : موناكو

وتحدث فابريجاس للصحفيين قائلا: "رأيت فييرا مجددا عندما واجه موناكو منافسه نيس".

وأضاف "كان الأمر طريقا إذ أننا كنا في غرفة خلع الملابس ووجدت فييرا يلتفت إلى رئيس نيس ويقول له هذا هو الطفل الذي جعلني عن أرسنال".

وارتدى فابريجاس قميص أرسنال في الفترة ما بين أعوام 2003 إلى 2011.

أما فييرا فارتدى قميص أرسنال من 1996 إلى 2005.

يذكر أن فابريجاس انضم إلى صفوف موناكو قادما من تشيلسي في الانتقالات الشتوية الأخيرة.

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