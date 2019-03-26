مدرب هولندا الأوليمبي يتحدث عن المشاجرة.. ويختار أفضل لاعبي مصر

علّق إرفين فان دي لوي المدير الفني لمنتخب هولندا الأوليمبي، على المشاجرة التي جمعت لاعبيه بأفراد منتخب مصر الأوليمبي خلال المواجهة الودية التي جمعتهما في إسبانيا.

المنتخب الهولندي تحت 23 عاما خسر أمام نظيره الهولندي بهدف دون رد، في المباراة الودية الثانية بمعسكر مارس. (طالع التفاصيل)

وقال فان دي لوي في حديثه لـ أون سبورت بعد اللقاء: "أرى أن اللاعب المصري أتى متأخرا، ولا أعتقد أنه كان يقصد إيذاء لاعبنا. الكل يريد الفوز وهناك بعض الحماس في الملعب، لا أرى مشكلة في ذلك".

الواقعة حدثت في الدقيقة 70 من المباراة، عندما تدخّل محمود الجزار بقوة على تشونج لاعب هولندا، قبل أن يشتبك مع لاعب هولندي آخر، مع اقتحام محمود جاد حارس مرمى مصر البديل لأرض الملعب واشتباكه مع لاعبين هولنديين آخرين.

المشاجرة تسببت في خروج الثنائي الجزار وجاد مطرودا بالبطاقة الحمراء.

إلا أن المدرب الهولندي بدا راضيا بالمباراة الودية: "فريقي قام بعمل رائع وواجه منافسا قويا للغاية، مصر لعبت بشكل مميز خصوصا في أول 20 دقيقة عندما واجهنا مشاكل كبيرة، حاولنا اللعب بطريقتنا، لكن لم نستطع الظهور بالشكل الذي نريده".

مضيفا: "المباراة كانت متكافئة، صحيح سجّلنا، ولكن كلا الجانبين أديا ما عليهما، كانت مباراة ودية جميلة".

واختار فان دي لوي أفضل لاعب في منتخب مصر: "شاهدت مباراة مصر أمام الولايات المتحدة ورصدت العديد من اللاعبين الجيدين، خاصة الرقم 10 (رمضان صبحي). مصر لديها لاعبين مهرة وأقوياء، نحن سعداء باللعب أمامهم، كان اختبارا قويا وجميلا".

كما أشاد بالنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول: "صلاح واحد من أفضل اللاعبين، تعجبني طريقة لعب ليفربول وأسلوب ضغطهم على المنافس، نريد اللعب بنفس الطريقة. أعتقد أن صلاح لاعب عظيم".

واختتم: "عليه أن ينتظر في ليفربول، يتواجد في فريق مميز ولديه زملاء هولنديين رائعين، بالإضافة إلى فيرمينو وماني".

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