تشكيل المنتخب – بقيادة النني.. جنش وفتوح وهجوم شاب يواجهون نيجيريا

الثلاثاء، 26 مارس 2019 - 17:20

كتب : عاطف شادي

أجيري - مصر - إي سواتيني

يخوض محمود عبد الرحيم "جنش" مباراته الدولية الأولى، رفقة أحمد فتوح الظهير الأيسر، عندما يواجه المنتخب المصري نظيره النيجيري في مواجهة ودية في استاد ستيفن كيشي في أسابا.

ويحمل محمد النني شارة قيادة المنتخب الذي يقوده ثنائي هجومي شاب، صلاح محسن ومصطفى محمد.

واختار خافيير أجيري الأسماء التالية لبدء المباراة..

أخبار متعلقة

عندما غير حمادة طلبة مستقبل 3 سنوات لمنتخب مصر في 3 ثوان حوار في الجول – عامر حسين يتحدث عن رفض طلب عبد الحفيظ.. حل أزمة الدوري وموقف كأس مصر إقالة مارك فوت بعد فشله في قيادة منتخب المغرب 23 عاما لأمم إفريقيا في مصر

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: عمر جابر – محمود علاء – باهر المحمدي – أحمد فتوح

الوسط: محمد النني – طارق حامد – محمود حسن "تريزيجيه" – إسلام جابر

الهجوم: صلاح محسن – مصطفى محمد

أما دكة البدلاء فتضم كل من أحمد الشناوي ومحمد أبو جبل في حراسة المرمى، ومحمد هاني وعلي جبر وأحمد أيمن منصور وكريم حافظ في الدفاع، ونبيل عماد "دونجا" وعلي غزال وعمرو وردة وعمار حمدي وعبد الرحمن مجدي في خط الوسط، وأحمد حسن "كوكا" مهاجما.

وخرج عمرو السولية من التشكيل للراحة حسبما أعلن اتحاد الكرة.

اقرأ أيضا

مران الزمالك - النقاز يعلن جاهزيته لمواجهة الأهلي.. وغياب زيزو

خبر في الجول - في خطاب للكاف.. الزمالك يحدد ملعب مواجهة حسنية أغادير

جينولا – جروس - ساسي.. من الـ6-1 في لندن إلى السيطرة على الدربي في قارتين

وصايا لاسارتي الـ4 قبل الدربي.. عن المكابح والاستمتاع والورقة الرابحة على الدكة

شارك في اختيار شعار كأس الأمم الإفريقية 2019

منتخب مصر نيجيريا

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - كوالياريلا "الأكبر" يقود إيطاليا لسحق منتخب ليختنشتاين الضعيف دقيقة | أوروبا
مصدر في الزمالك لـ في الجول: بوطيب تعرض لكدمة خفيفة وجاهز للقمة.. وعلاء قد يستعين بواقي رأس 8 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي لـ في الجول: السولية جاهز للقمة.. وهذا موعد تحديد موقف هشام محمد 13 دقيقة | الدوري المصري
هاني رمزي يكشف لـ في الجول موقف السولية من القمة: يستطيع المشاركة.. هذه تفاصيل حديثي مع الطبيب 28 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة ساسي ومعلول.. الجزائر تهزم تونس وديا 31 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أجيري: راض عن أداء المنتخب ضد نيجيريا.. وحققنا استفادة هامة 47 دقيقة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 المهددون بالغياب عن القمة من الزمالك 2 انتهت.. تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في إفريقيا والطريق نحو النهائي 3 خبر في الجول - صعوبة بالغة في لحاق ثلاثي الأهلي بمباراة القمة 4 طالع القناة الناقلة ومعلق مباراة مصر والنيجر

قد ينال إعجابك