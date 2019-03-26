تشكيل المنتخب – بقيادة النني.. جنش وفتوح وهجوم شاب يواجهون نيجيريا

يخوض محمود عبد الرحيم "جنش" مباراته الدولية الأولى، رفقة أحمد فتوح الظهير الأيسر، عندما يواجه المنتخب المصري نظيره النيجيري في مواجهة ودية في استاد ستيفن كيشي في أسابا.

ويحمل محمد النني شارة قيادة المنتخب الذي يقوده ثنائي هجومي شاب، صلاح محسن ومصطفى محمد.

واختار خافيير أجيري الأسماء التالية لبدء المباراة..

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: عمر جابر – محمود علاء – باهر المحمدي – أحمد فتوح

الوسط: محمد النني – طارق حامد – محمود حسن "تريزيجيه" – إسلام جابر

الهجوم: صلاح محسن – مصطفى محمد

أما دكة البدلاء فتضم كل من أحمد الشناوي ومحمد أبو جبل في حراسة المرمى، ومحمد هاني وعلي جبر وأحمد أيمن منصور وكريم حافظ في الدفاع، ونبيل عماد "دونجا" وعلي غزال وعمرو وردة وعمار حمدي وعبد الرحمن مجدي في خط الوسط، وأحمد حسن "كوكا" مهاجما.

وخرج عمرو السولية من التشكيل للراحة حسبما أعلن اتحاد الكرة.

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