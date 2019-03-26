شارك في اختيار شعار كأس الأمم الإفريقية 2019

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر عن فتح الباب أمام الجماهير للمشاركة في اختيار شعار للبطولة.

وطلبت اللجنة المنظمة لكأس الأمم عبر حسابيها على "فيسبوك" و"تويتر" من الجماهير المشاركة في كتابة شعار للبطولة التي تحتضنها مصر هذا الصيف.

وسيتم طرح جميع الاقتراحات المناسبة من مشاركاتكم في مرحلة اختيار شعار البطولة الرسمي.

كانت مصر قد فازت بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد منافسة مع جنوب إفريقيا، وذلك بعد سحب البطولة من الكاميرون.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

وأصبحت مصر رسميا هي الدولة الأولى التي ستسضيف البطولة بنظامها الجديد، إذ ستقام لأول مرة في الصيف بمشاركة 24 منتخبا.

وتقام قرعة البطولة يوم 12 أبريل المقبل تحت سفح الأهرامات.

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